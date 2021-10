Spŕška kritiky na Matovičov rezort, Letanovská zúri: Je to zlý vtip, ktorý môže mať fatálne následky

Lekárka a podpredsedníčka strany SPOLU Andrea Letanovská vníma znížené platby za poistencov štátu ako možnú poslednú ranu slovenskému zdravotníctvu.

„Dnes, keď rátame škody na životoch, personále, odloženej starostlivosti a budúcich stratených životoch, prichádza rozhodnutie o znížení financií určených na zdravotníctvo o 230 mil. €. Je to rozhodnutie nielen neuveriteľné, ale aj nepochopiteľné, nezodpovedné a úplne neobhájiteľné,“ vyhlásila lekárka a podpredsedníčka strany SPOLU Andrea Letanovská.

„Nejde len o to, že platba za poistencov štátu – čo sú deti, nezamestnaní, dôchodcovia, rodičia na rodičovskej dovolenke, či odkázané skupiny obyvateľov – je neférovo nízka, keďže je zlomkom toho, koľko odvádzajú pracujúce skupiny. Je aj absolútne nepostačujúca, keďže práve títo poistenci sú z definície najväčšími prijímateľmi zdravotnej starostlivosti,“ dodáva Letanovská, pričom tvrdí, že slovenské zdravotníctvo je aktuálne v mimoriadne ťažkej situácii.

"Dlhodobo ho trápi nedostatok lekárov a sestier, zlá technická vybavenosť aj stav mnohých zdravotníckych zariadení. Situáciu výrazne komplikuje aj nastupujúca ďalšia vlna pandémie. Rozhodnutie o znížení platieb za poistencov štátu vo výške 230 miliónov eur môže mať na naše zdravotníctvo fatálne následky," dodala a na porovnanie uviedla príklad Českej Republiky.

„V Českej republike, ide na zdravotníctvo o cca 1 miliardu € ročne viac v prepočte na počet obyvateľov. Za jedného poistenca štátu je to cca 70 €. U nás je to sotva 40 €! Keď ešte zohľadníme, najmä v ústavnej zdravotnej starostlivosti, vysoký vnútorný dlh, ktorý sa týka infraštruktúry, t.j. obnovy budov, tepelného hospodárstva, ale aj prístrojového vybavenia a moderných diagnostických a liečebných postupov, tak rozhodnutie ministerstva financií o znížení zdrojov vyzerá ako zlý vtip. A je to len jeden z príkladov toho, ako sa nožnice v úrovni zdravotníctva na Slovensku a v Čechách roztvárajú a priepasť sa prehlbuje,“ konštatuje A. Letanovská.

Letanovská pripomína, ako pred doposiaľ poslednými parlamentnými voľbami panovala zhoda medzi stranami dnešnej vládnej koalície, že financie do zdravotníctva treba progresívne navyšovať a pochopiteľne zefektívniť ich využívanie. Žiadna z politických strán v predvolebnom čase nespochybnila nevyhnutnosť zvýšiť nielen objem financií určených na zdravotníctvo a všetci sa zhodovali na tom, že navyšovanie prostriedkov musí byť predvídateľné, pravidelné a systémové. Tak, aby sa dala zdravotná starostlivosť plánovať a jej kvalita a efektivita aj následne vyhodnocovať.

Podpredsedníčka strany SPOLU Letanovská je presvedčená, že ak chce byť vláda Eduarda Hegera naozaj reformná, musí začať systémovými krokmi a nesystémové, záchranné zásahy redukovať na úplné minimum a rezervovať si ich pre nepredvídateľné situácie.