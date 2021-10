Inšpiratívne stretnutie s kapacitou svetového rangu: Do Bratislavy zavítal laureát Nobelovej ceny

Inšpiratívne stretnutie! Slovenskí mladí vedci mali v pondelok možnosť rozprávať sa s kapacitou svetového rangu.

Tohtoročných víťazov ESET Science Award - ocenenia za excelentnú vedu a výskum na Slovensku, vyberala medzinárodná komisia na čele s laureátom Nobelovej ceny za fyziku Kipom S. Thornom (81). Jeho motivačnú prednášku si bude môcť už dnes večer v SND vypočuť aj široká verejnosť.

Kip Thorne (81) je jedným z popredných svetových odborníkov na Einsteinovu teóriu relativity. Na Slovensko prišiel zhodnotiť našich vedcov. „Potrebujeme nové generácie lídrov, ktorí povedú svet k zodpovedným riešeniam, stojacich na vedeckých poznatkoch,“ uviedol Thorne.

Pri tejto príležitosti sa stretol aj s najmladšími vedcami, ktorí uspeli na Medzinárodnom turnaji mladých fyzikov (IYPT), niekedy označovaným ako Svetový pohár vo fyzike. Účastníci majú takmer rok na to, aby pracovali na sedemnástich otvorených výskumných problémoch, ktoré nie sú ešte dostatočne teoreticky a prakticky preskúmané. Stretnutie s Thornom bolo pre nich zážitkom.

„Diskutovať s ním a vidieť, ako rozmýšľa, bolo neuveriteľné. Na konci dňa sme zistili, že aj človek takéhoto rangu je len človek ako my všetci a dúfame, že raz sa aj my budeme môcť usilovať o výsledky takéhoto významu,“ povedala v mene tímu mladých fyzikov Veronika Ucekajová z Košíc.

Thorne aj po svojom odchode do dôchodku pokračuje vo vedeckom výskume, píše knihy a pracoval aj na filme Insterstellar, pri ktorom bol nielen poradcom, ale aj spoluautorom. „Keď som mal 4 roky, starý otec si ma posadil na koleno a povedal, že keď vyrastiem a nájdem si prácu, ktorá bude ako hra, tak budem úspešný. Neskôr som sa rozhodol, že chcem byť vedec, čo je veľmi ťažké, ale jeden z dôvodov je, že je to ako hra. Tvrdo som na tom pracoval, ale tým, že ma to tešilo, som dosiahol úspech,“ hovorí vedec.

Úspech zaznamenal nielen vo vede, ale aj vo vzťahu. „Čo sa týka lásky, som zbláznený do svojej ženy, sme spolu už 37 rokov. Receptom je, že obaja rešpektujeme rozhodnutia a názory toho druhého. Vzájomne sa vo všetkom podporujeme, a to je ten kľúč,“ uzavrel Thorne.