Poklady z bazárov za polovicu predajnej ceny: Po akých kúskoch sa oplatí pozerať?

Teraz, alebo nikdy! Keď boli nové, stáli poriadny kopec peňazí. Teraz, po pár rokoch, sú oveľa dostupnejšie.

Na to, aby ste si do garáže zaparkovali výkonné prémiové SUV, pohodlné rodinné auto alebo športové štvordverové auto za polovicu predajnej ceny, stačí stráviť iba pár minút na internete. Po akých kúskoch sa oplatí pozerať? Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Francúzsky kolos odvezie 7-člennú rodinu

Parádne vybavené MPV je v prvom rade príjemný spoločník na stredne dlhé a dlhé trasy. Renault Espace Blue dCi 200 ponúkal v najvyššej výbave Initiale Paris interiér plný kože, armádu asistenčných systémov a hlavne impozantný priestor pre posádku a náklad.

Toto sedemmiestne vozidlo predstavuje malý rodinný autobus, ktorý po sklopení druhého a tretieho radu sedačiek ponúka kufor s objemom vyše 2-tisíc litrov. Dvojlitrový naftový štvorvalec ponúka 200 koní a 400 Nm, takže aj s poriadnou záťažou zvládne slušne zrýchliť. No najdôležitejšie je, že ako nový stál v polovici roku 2019 približne 45-tisíc eur. Teraz ho nájdete aj za menej ako polovicu.

Nové bolo za: 45 000 €



Teraz nájdete za: 22 270 €

Majestátne SUV s riadením ostrým ako britva

BMW X6 x40d patrí k tým kusom, ktoré buď milujete, alebo nenávidíte na prvý pohľad. Originálny dizajn, a najmä prvotriedny motor, ktorý môžete jedným prepnutím ovládačov jazdných režimov zmeniť na nepoznanie, zaujme nejedného milovníka rýchlej jazdy, ktorý zháňa vhodné vozidlo do mesta aj na cesty na chalupu.

Nové stálo v roku 2019 takmer 100-tisíc, no teraz viete rovnaký model zohnať už za 34-tisíc eur s nájazdom 120 000 km. Stále dosť peňazí, no za túto sumu dostanete 313 koní a 630 Nm, čo stačí na to, aby ste sa vyhrabali z každej šlamastiky a tiež si užili športovo ladenú jazdu.