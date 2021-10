Vážna situácia po voľbách, český prezident leží na ARO: Vyhlásia Zemana za neschopného vládnuť?!

Obavy o jeho život striedajú komplikovanú situáciu dohodnúť sa po parlamentných voľbách. Český prezident Miloš Zeman (77) leží od nedele v pražskej nemocnici, kam ho musela previezť záchranka.

Zatiaľ čo Hrad oficiálne nekomunikuje o tom, ako sa vyvíja jeho zdravie, novinári zistili, že leží na ARO v kritickom stave. Mimoriadne vážna situácia je to aj v súvislosti s výsledkom volieb, keď mal Zeman poveriť možného premiéra zostavením vlády. Senát už oficiálne oznámil, že budú rokovať o prezidentovej spôsobilosti viesť úrad.

Prezident Zeman je umiestnený v Ústred­nej vojenskej nemocnici na anestéziologicko-resuscitačnom oddelení. Hovorkyňa potvrdila, že je v stabilizovanom stave a stará sa o neho tím zdravotníkov, špecializovaných na intenzívnu starostlivosť. České médiá označujú Zemanov stav za kritický. Dôvodom hospitalizácie sú komplikácie, ktoré sprevádzajú Zemanovo chronické ochorenie.

„Sme schopní zacieliť liečbu tak, ako má vyzerať,“ povedal Zemanov lekár Zavoral. Šéf tamojšej Konferencie biskupov Jan Graubner vyzval ľudí, aby sa za prezidenta modlili a „vyprosili mu uzdravenie a silu plniť pre dobro celej spoločnosti zásadné úlohy hlavy štátu“. Práve tieto Zemanove povinnosti sú dôležité v súvislosti s vymenovaním novej vládnej zostavy a prvotnými rokovaniami o nej. Bráni hospitalizácia prezidenta Zemana rokovaniam o novej vláde? Analytik v tom má jasno

Moc v krajine by mala prevziať doterajšia opozícia na čele s budúcim premiérom Petrom Fialom. Zeman však pred voľbami hovoril, že vyjednávaniami o koalícii poverí najsilnejšiu stranu, a to je ANO Andreja Babiša. Práve ten sa mal so Zemanom stretnúť už zajtra, no v pondelok Hrad oznámil, že žiadna schôdzka sa konať nebude. Zrejme budúci premiér Fiala zatiaľ necháva Zemanovi čas na uzdravenie. „Počkám, kým budú správy o tom, že sa zdravotný stav pána prezidenta zlepšil,“ povedal Fiala.

Zásadné pre ďalší vývoj bude, či Zeman bude schopný poveriť zostavovaním vlády buď Babiša, alebo Fialu. Druhý menovaný má už dohodnutú potrebnú väčšinu v českej snemovni s tým, že nechcú rokovať o inej zostave. V praxi to znamená, že Babiš by prišiel o moc. Senát ČR však už v súvislosti so Zemanovým zdravím avizuje prvé kroky.

Senátor Zdeněk Hraba zvolal na 19. októbra senátnu ústavnú komisiu, kde chce riešiť aj možnú aktiváciu článku 66 ústavy, podľa ktorého je možné vyhlásiť prezidenta za neschopného výkonu úradu. „Nemôžeme si dovoliť paralýzu ústavných inštitúcií práve v dôsledku možných komplikácií hlavy štátu,“ uviedol Hraba. Miloš Zeman je v kritickom stave na ARO: Arcibiskup vyzýva na modlitbu za prezidenta

Ozývajú sa aj odborníci, ako prezident Českej lekárskej komory Milan Kubek. Ten v ČT prezradil, že je legitímne právo občanov vedieť, či bude Zeman schopný vykonávať svoj úrad. „Chcel by som mu odporučiť, pokiaľ si to môžem dovoliť, aby povolil svojim ošetrujúcim lekárom podávať informácie o jeho zdravotnom stave,“ dodal.



Čo hovorí článok 66 českej ústavy