Minister Sulík: Ako chce vyriešiť zdražovanie energií?! Analytik o tom, aké má vláda možnosti

Aké ceny budú v budúcom roku domácnosti platiť za elektrinu a plyn? Hoci máme v oboch prípadoch regulované ceny, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) musel do cien pre koncových užívateľov premietnuť aj zvyšujúce sa ceny energií.

Tie môžu narobiť, a už aj robia, ešte väčšie problémy nielen domácnostiam, ale aj podnikom, ktoré si energie nakupujú po vlastnej línii. Podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka (53) sa v budúcom roku ceny pre domácnosti síce zvýšia, ale hovorí, že nárast nebude až taký dramatický.

Ceny plynu aj elektriny pre domácnosti určuje na Slovensku vždy na rok dopredu ÚRSO podľa priebežného vývoja cien na trhu. Ako informoval šéf rezortu hospodárstva Sulík, cena elektriny stúpne na budúci rok zhruba o 1 a pol centa na kilowatthodinu.

Vo výsledku to bude podľa Sulíka znamenať asi toľko, že priemerná slovenská domácnosť bude budúci rok platiť za elektrinu o 3 či 4 eurá viac ako doteraz. Navyše, domácnostiam stúpne aj cena za plyn. Regulovaná cena pre rok 2022 by mala byť na úrovni 22,45 eura za megawatthodinu. „Áno, je to nemilá správa,“ pripustil minister hospodárstva.

Výrazný nárast je to však podľa neho len oproti aktuálnemu roku, treba však mať na zreteli, že tento rok bol, čo sa týka ceny energií, anomáliou. Úplne inak už vyzerá podľa Sulíka porovnanie s rokom 2020, keď boli regulované ceny energií len o niečo málo nižšie, než aké budú v roku 2022. „Minulý rok bola regulovaná cena za plyn na úrovni 21,75 a nikto tu neriešil žiadnu veľkú krízu, nikto nehovoril, že tie ceny letia hore. V tomto roku 2021 došlo k anomálii, keď dopyt po plyne prudko poklesol, a to nieslo so sebou prudký pokles ceny,“ vysvetľuje Sulík.

Aké majú možnosti?

Aké má vôbec vláda možnosti na stlačenie cien energií smerom nadol? Ako vysvetľuje energetický analytik Karel Hirman, na Slovensku je už dlhé roky zavedený systém regulácie, v rámci ktorého Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) každoročne určuje maximálne ceny elektriny aj plynu pre obyvateľstvo.

„Už od leta vieme, akú máme výpočtovú cenu elektriny pre domácnosť, každý si to môže na stránke ÚRSO nájsť. Samozrejme, k tomu sa potom ešte pripočítavajú distribučné poplatky, a práve tam je priestor pre vládu, aby na tieto poplatky aj pre biznis, aj pre domácnosti nejakým spôsobom vplývala,“ hovorí Hirman.