Bizarný spor NDS s Bánovcami nad Bebravou skončil na súde: Most odnikiaľ nikam nikto nechce

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) opäť rieši bizarnú situáciu. Najskôr sa totiž gigantovi postavila obec Dolné Naštice (okr. Bánovce nad Bebravou).

Tá odmietla prevziať do svojej správy most za 700-tisíc eur vybudovaný ponad obchvat Bánoviec nad Bebravou, ktorý spájal dve polia. Druhý most rovnako vedúci odnikiaľ nikam odmieta prevziať aj mesto Bánovce nad Bebravou.

Radní Bánoviec nad Bebravou odmietajú prevziať most, ktorý spája dve lúky a nevedú k nemu ani prístupové cesty. Obe strany - mesto i NDS - sa tak postavili pred sudcu tamojšieho okresného súdu. Ako prezradila Eva Žgravčáková z NDS, v súčasnom spore sa NDS domáha splnenia zákonnej povinnosti mesta bezodplatne prevziať most na preložke poľných ciest, ktorý bol vybudovaný v dôsledku výstavby rýchlostnej cesty R2.

„Mesto Bánovce nad Bebravou v minulosti uzatvorilo s NDS Zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do správy a prevádzky. Vzhľadom na to, že momentálne prebieha súdne konanie, nebudeme sa bližšie k veci vyjadrovať. NDS je však pripravená rešpektovať budúce právoplatné rozhodnutie v danej veci,“ doplnila. Právny zástupca mesta Robert Bockanič prezradil, že sa pokúsili spor vyriešiť zmierom, no k dohode nedošlo.

„Tieto mosty Bánovce nad Bebravou nepotrebujú, vedú odnikiaľ nikam a ich prevzatie by znamenalo nárast nákladov v mestskom rozpočte,“ podotkol. Prevzatiu sa bráni aj primátorka Rudolfa Novotná. „Pokiaľ by sme tento most prevzali, museli by sme sa starať o letnú aj zimnú údržbu a byť zodpovední za všetko, čo sa v tejto lokalite udeje,“ vysvetlila.

Podľa jej slov ani prístupové cesty k mostu nepatria mestu: „Aby sme mohli vykonávať predpísanú údržbu, museli by sme využívať cudzie pozemky. Zmluvu podpísalo bývalé vedenie mesta, v súčasnosti sa s ňou nestotožňujeme."