Jaro pri prezeraní záznamu z kamery v aute neveril vlastným očiam: Zachytil raritný vesmírny úkaz!

Podaril sa mu záber, akým sa môže pochváliť málokto! Jaroslav Hatala (51) z Chminian má v aute namontovanú videokameru, aby mohol v prípade poistnej udalosti predložiť rukolapný dôkaz.

Vďaka nej zaznamenal pomerne raritný dopad vesmírneho telesa. O mieste dopadu zaznamenaného veľkého meteoritu (bolidu), vedci zatiaľ len špekulujú... Jaroslav cestoval minulý týždeň z domu v Chmiňanoch (okr. Prešov) do práce pri Župčanoch (okr. Prešov).

„Tesne po pol šiestej ráno som pri obci Svinia spozoroval záblesk. Rozjasnil celú oblohu. Či to vydávalo aj zvuk, neviem, pretože som bol v aute. Teleso však evidentne padalo veľmi ďaleko od Prešova. Minimálne 50 kilometrov. Najskôr som netušil, čo to môže byť, ale v aute mám kameru, takže som si pozrel záznam, na ktorom som zistil, že som videl niečo ako meteo­rit,” uviedol Jaro, ktorý je povolaním technik. Jeho slová potvrdil aj riaditeľ hvezdárne v Humennom Igor Kudzej.

„Áno, išlo o bolid. Zaznamenala ho aj naša automatická bolidová kamera. Kam presne mohol dopadnúť, nevieme, ani sa to nezverejňuje,“ objasnil riaditeľ. Podľa neho by zverejnenie presného miesta dopadu bolidu mohlo skomplikovať jeho hľadanie, lebo by sa na mieste pravdepodobne zhlukli hľadači vesmírnych pokladov.

„Buď dopadol na územie Poľska, alebo ešte ďalej, na Ukrajine,“ upresnil skúsený astronóm s tým, že ide o veľkú raritu, ktorá na zem dopadne len málokedy, pretože väčšinou malé vesmírne telesá zhoria v atmosfére. „Tento kus predstavuje poklad z okrajových častí slnečnej sústavy a ide o dovoz materiálu zdarma,“ uzavrel s úsmevom Kudzej s tým, že toto teleso s istotou nedopadlo na územie Slovenska.

Čo je bolid

Igor Kudzej, astronóm

Na Zem dopadá množstvo malých vesmírnych telies. Svetelný jav, ktorý sa tvorí počas letu, sa volá meteor a teleso je meteorit. Väčšina z nich zhorí v horných častiach atmosféry. Denne to je asi 200 ton. Väčšie telesá, ktoré v atmosfére nezhoria, sa nazývajú bolidy a u nich je veľká pravdepodobnosť, že dopadnú aj na povrch Zeme. Bolid je teda veľký meteorit. V dosahu našich kamier dopadne na Zem približne jeden bolid za 2 - 3 mesiace.