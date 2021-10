Napätie v Česku po voľbách! Čaká sa na kroky prezidenta, ktorý je opäť hospitalizovaný: Kto bude nový premiér?

Napätie aj po voľbách! Českí voliči si ani poriadne nestihli vydýchnuť po nervy trhajúcom volebnom večere, keď sa v poslednom možnom momente zmenil celkový víťaz volieb a koalícia Spolu tesne porazila Babišovo ANO.

O ďalšiu drámu sa hneď v prvý deň po voľbách postaral chradnúci prezident Miloš Zeman (77). Ten ešte stihol prijať vo svojom sídle na zámku v Lánoch premiéra Andreja Babiša (67), ktorého on sám zrejme pokladá za víťaza volieb, no zostavením vlády ho zatiaľ nepoveril. Takmer okamžite po tomto stretnutí ho museli previezť do nemocnice. Kto by prevzal jeho právomoci, ak by mu zdravotný stav neumožnil ďalej úradovať, a ako by to ovplyvnilo povolebné rokovania?

Prezidenta Zemana hospitalizovali krátko po stretnutí s Babišom na pracovisku intenzívnej medicíny Ústrednej vojenskej nemocnice. Ako informoval jej riaditeľ Miroslav Zavoral, dôvodom hospitalizácie sú komplikácie, ktoré sprevádzajú Zemanovo chronické ochorenie. Kto čakal bližšie vysvetlenie, zostal sklamaný.

Zeman totiž Zavoralovi nedal súhlas na zverejnenie ďalších informácií o svojom zdravotnom stave. V českých médiách sa okamžite rozbehli diskusie o tom, aký bude mať zhoršenie Zemanovho zdravotného stavu vplyv na povolebnú situáciu. Práve na Zemana sa totiž po voľbách upierajú všetky oči, keďže rozhoduje o tom, koho poverí rokovaniami o zostavení budúcej vlády.