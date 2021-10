Doktor Dobiáš o malých hrdinoch: Detičky sú bystré, dokážu zachrániť život! Dospeláci, čítajte

Malé deti sú v oblasti poskytovania prvej pomoci veľmi bystré. Dokážu záchranárom poskytnúť základné informácie k nehode. Ako pre TASR povedal špecialista v oblasti urgentnej medicíny Viliam Dobiáš, mnohí dospelí by sa z nich mohli poučiť.

Dospelým radí, aby deťom šli dobrým príkladom. "To znamená, že sa v doprave nebudem rozčuľovať, nebudem nadávať, nebudem agresívny pri šoférovaní, lebo deti to vnímajú. Treba byť oddýchnutý, vyspatý," povedal s tým, že alkohol za volant nepatrí. Pripomenul tiež, že deti majú byť v aute v sedačke. Dospelí by nemali zabudnúť byť vo vozidle správne pripútaní. Odporúča tiež vyhýbať sa negatívnym komentárom.

Pripomenul, že mládež zo Slovenského Červeného kríža (SČK) robí osvetové prednášky už v materských školách primerané veku dieťaťa. Jednou z tém je aj správne volanie na tiesňovú linku, tú podľa jeho slov zvládajú brilantne už aj päťročné deti.

Poukázal tiež na prípad, keď malé dievča ocenili Zlatým záchranárskym krížom za prvú pomoc. "Absolútne presne, stručne a zrozumiteľne nahlásilo stav svojej matky, ktorá skolabovala v sprche. Dievčatko to nahlásilo, popísalo stav, otvorilo záchranárom dvere, zaviedlo ich k tehotnej matke, ktorá mala mozgovú príhodu," dodal Dobiáš s tým, že vďaka včasnej pomoci a spolupráci sa ju aj jej nenarodené dieťa podarilo zachrániť.

Tiež uviedol, že aj osemročné dieťa dokáže otočiť do stabilizovanej polohy sto kilogramov vážiaceho človeka, čo je život zachraňujúci výkon. Desaťročné dieťa dokáže stláčať hrudník a oživovať dospelého človeka. Ide pritom o jeden z najnáročnejších výkonov v rámci prvej pomoci.

"Nepodceňujme deti. Rady sa učia nové veci a prvá pomoc je pre ne veľmi atraktívna disciplína. Stačí im nebrániť,“ uzavrel.