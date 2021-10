Dotazník pre deviatakov vytočil ich rodičov: Sexuálne otázky a diskriminácia?!

Dotazníky, ktoré kolujú po školách, rozdelili rodičov a učiteľov.

V týchto dňoch deviataci vypisujú monitoring, ktorý sa týka ľudských práv, multikultúrnej výchovy v škole, internetu a rizík s tým spojených. Otázky však rozčúlili rodičov, ktorým sa zdajú až príliš osobné. Ministerstvo školstva sa však bráni a tvrdí, že monitoring je dobrovoľný.

Jeden z rodičov vysvetľuje, ktoré otázky z rozsiahleho dotazníka ho rozhnevali. „Môj syn vypĺňal v škole dotazník, kde sú sexuálne otázky, tiež tam bola otázka ohľadne diskriminácie a či im prekážajú černosi, Maďari a Židia. Ja sa pýtam, je normálne, že sa toto deviatakov pýtajú? To už na občianskej nemajú čo robiť, len vypisovať dotazníky?“ neskrýva rozhorčenie. Tieto otázky zodpovedali deti aj v základnej škole v Šamoríne. „Tento dotazník vypisujeme už štvrtý rok a nemáme s tým žiaden problém. Mrzí ma, že rodičia hodnotia niečo, čo ani nevideli. Oni ten dotazník nemali šancu vidieť. Sme radi, že na škole môžeme niečo takéto robiť. Hodí sa nám to do učebných osnov a deti rady dotazníky vypisujú,“ uviedla riaditeľka školy Magdaléna Vaja sová. Riaditeľka nám dokonca dotazníky ochotne poslala. „Sú dobrovoľné, ak má dieťa pocit, že to nechce vypisovať, rešpektujeme to, ale to sa nám zatiaľ ešte nestalo,“ dodala Vajasová.

Nový Čas oslovil aj ministerstvo školstva, pričom sme sa pýtali, či sú otázky vhodné pre deti. „Centrum vedecko-technických informácií každoročne realizuje celoslovenské reprezentatívne výskumy v oblasti ľudských práv, prevencie, kriminality, extrémizmu, násilia na deťoch, prevencie závislostí,“ vysvetlili. A dokonca poukázali aj na konkrétne príklady. „Otázka č. 57, ktorá sa zameriava na zistenie osobných skúseností žiakov ZŠ a SŠ s obťažujúcimi obsahmi a správaním na internete, vyplynula z minuloročných výsledkov výskumu, keď sa zistilo, že 45,2 % oslovených žiakov vo veku od 12 do 18 rokov dostalo pozvanie na stretnutie od neznámej osoby, s ktorou sa zoznámili prostredníctvom internetu. Otázka č. 59 mapuje situáciu zapríčinenú pandémiou koronavírusu, kde bolo medializované zvýšenie fyzického a psychického násilia v rodinnom prostredí,“ dodali k sporným dotazníkom.