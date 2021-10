Sulík šokoval radikálnym nápadom: Zrušia nám úrady práce?! Veľavravný odkaz Krajniaka

Budú sa rušiť úrady práce alebo dokonca nejaké rezorty? Aj takéto nápady sa začali objavovať v debate medzi jednotlivými členmi vlády.

S koncom úradov práce vyrukoval nečakane šéf hospodárstva Richard Sulík (53). Zakrátko sa ozval aj minister práce Milan Krajniak (48), ktorý Sulíkovi odkázal, že podľa neho by bolo lepšie zrušiť ministerstvo hospodárstva. Prečo sa otvorila podobná diskusia a čo na ňu hovoria experti?

Sulík o svojom návrhu hovorí, že šlo len o pomenovanie jednej z možností, kde by sa dalo šetriť, a nie o tému, ktorú by chcel niekto aktuálne presadzovať. „Myslel to len ako príklad a aj to niekoľkokrát prízvukoval,“ povedala pre Nový Čas hovorkyňa Katarína Svrčeková. V každom prípade je však presvedčený, že úrady práce nie sú potrebné, keďže ich činnosť by vedeli hravo zastúpiť portály na vyhľadávanie práce. „Mám takú nádej, že možno už nastal čas, že budeme robiť aj niektoré odvážnejšie rozhodnutia, napríklad že zrušíme úrady práce,“ vyjadril sa minister po rokovaní vlády. „Nemyslím si, že musíme zamestnávať 2 000 alebo viac úrad­níkov, ktorí prácu sprostredkujú. To zvládne každý sám, kto prácu chce,“ namieta Sulík.

Pre tých, ktorí nemajú pripojenie na internet, by vytvoril internetové hotspoty. „Jeden počítač s pripojením na internet, to nie je nejaký veľký peniaz, alebo to môžu byť rovno počítače, ktoré ostanú po úradníkoch,“ vyjadril sa Sulík. Reakcia ministra práce Krajniaka, pod ktorého úrady práce spadajú, na seba nenechala dlho čakať. „Ak minister hospodárstva Richard Sulík navrhuje zrušenie úradov práce, potom sa nám lepším krokom zdá zrušenie ministerstva hospodárstva,“ vyjadril sa Krajniak. Dokonca navrhol, ako by sa dalo Sulíkovo ministerstvo rozporcovať medzi iné rezorty. Riadenie energetiky by podľa neho mohlo prevziať ministerstvo financií a výstavu Expo v Dubaji by mohlo zabezpečovať ministerstvo dopravy.

Krajniak: Nie je to vtipné

„Vôbec nepovažujeme za vtipné, keď niekto dehonestuje prácu zamestnancov štátu, ktorí počas pandémie najlepšie zvládali vyplácanie pomoci ľuďom aj podnikateľom a teraz im niekto odkazuje, že sú nadbytoční,“ oboril sa Krajniak na Sulíka. Ani opozícia to nepovažuje za šťastný nápad. Poslanec Erik Tomáš z Hlasu tvrdí, že ide o Sulíkove „pomätené výstrely“. „8 000 zamestnancov by jedným škrtom vyhodil na ulicu. Tých, ktorí tu celé roky zháňajú prácu iným, a tých, ktorí zohrali kľúčovú úlohu pri doručovaní finančnej pomoci počas koronakrízy,“ povedal.