Manželia Hanuliakovci vychovávajú syna podľa kamevédy: Z Miška chcú hviezdu NHL!

Michal a Lenka Hanuliakovci zo Žiliny sa pri výchove syna Miška (7) inšpirovali metódou kamevéda, ktorú vytvoril Čech Pavel Zacha.

Ten takýmto spôsobom vychoval zo syna Pavla úspešného hokejistu, ktorý pôsobí v NHL. Kamevéda zaujala aj režisérku Eriku Hníkovú, ktorá o Hanuliakovcoch nakrútila dokumentárny film Každá minúta života. Tí, ktorí film videli, sa rozdelili na dva tábory – vo vášnivých diskusiách riešia, či je, alebo nie je tento spôsob výchovy správny. Otec Michal Hanuliak (38) je presvedčený, že pre syna robia to najlepšie.

Za dnes už 7-ročným Miškom sme sa vybrali na zimný štadión v Krásne nad Kysucou (okr. Čadca), kde malý športovec trénoval na ľade No a v konečnom dôsledku obetavosť rodičov, ktorí svojmu synovi venujú doslova každú minútu života. A práve toto, v zásade ničím výnimočné rozhodnutie leží po vzhliadnutí filmu niektorým ľuďom v žalúdku.

Je, či nie je kamevéda správna výchovná metóda? „Je pravda, že niektorí ľudia nás už po pozretí 80-sekundovej upútavky odsúdili a bolo to pre nich vybavené. Tí, ktorí videli film, to už brali trochu ináč, hoci aj to je len 80 minút z nášho života,“ ozrejmil pán Hanuliak hneď na začiatku a rovno aj vysvetlil, prečo sa pre výchovu metódou kamevédy s manželkou Lenkou rozhodli. „Od začiatku sme sa rozprávali o tom, aké asi bude naše dieťa, ako ho budeme vychovávať. Prečítali sme niekoľko publikácií, zaujímali sme sa o rôzne výchovné rady a metódy. Tápali sme, tak ako aj iní rodičia, ktorí čakajú prvé dieťatko. Ku kamevéde sme sa dostali úplnou náhodou. Upozornil ma na ňu kamarát. Zaujala nás filozofia tejto výchovy, chceli sme s dieťaťom tráviť maximum času a maximálne ho rozvíjať,“ vysvetlil Miškov otec aj tréner v jednej osobe.

Chce byť šampión

Miško je veselé, usmievavé chlapča, ktoré okrem rodnej slovenčiny hovorí plynule po nemecky, komunikuje aj v anglickom jazyku. Od prvých rokov života ho rodičia vedú k športu – hrá tenis, lyžuje, bicykluje, fantasticky dribluje loptou, miluje gymnastiku a hrá na klavíri... Najväčšmi ho však zaujal hokej. Miško si ho vybral sám a podľa jeho vlastných slov by sa chcel stať hokejových šampiónom. „Mám najobľúbenejšieho hokejistu, volá sa Connor McDavid, je to najlepší hokejista sveta. A ja chcem byť ako on. Predstavujem si to tak, lebo on hrá za Edmonton Oilers a Edmonton Oilers má päť dresov a normálne kluby len dva,“ povedal nám s detskou úprimnosťou Miško a pán Hanuliak s úsmevom dodal: „Športovo založení rodičia nás podporujú a dokonca nás kontaktujú a pýtajú sa na rady. Myslím, že nás ohovárajú najmä tí, ktorí so svojimi deťmi trávia menej času. Keď vidíme, že Miško je zdravý a vysmiaty, tak si vravíme, že ho vychovávame správne,“ uzavrel.

Čo je kamevéda

Je založená na vyváženom pomere intelektuálnej a pohybovej výchovy a na výchovnom pôsobení jeden na jedného (rodič – dieťa) predovšetkým v období predškolského veku. Dieťaťu sa snažíte predostrieť viacero možností, ktoré môže skúsiť. Ide o komplex všetkého, aby sa dieťa zdravo a šťastne rozvíjalo, ale aby zároveň nebolo do niečoho nútené.

