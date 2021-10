Nový šéf mužov zákona Štefan Hamran: Spúšťa čistky v polícii!

Čistky v policajnom zbore, zvýšenie dôvery zo strany verejnosti a dotiahnutie kľúčových káuz do konca.

To sú hlavné kroky, s ktorými nastupuje do úradu nový, zatiaľ dočasný policajný šéf Štefan Hamran. Už zakrátko by sme sa podľa neho mohli dozvedieť, kto stál na vrchole pyramídy v tých najvážnejších korupčných prípadoch. Ak sa mu nepodarí zvýšiť dôveryhodnosť polície v očiach verejnosti, je pripravený odísť.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Rozsiahle zmeny ohlásené Hamranom sa týkajú tých najvyšších poschodí polície. „Policajný zbor sa má čistiť zhora dole a nie opačne. Je to bolestivé, lebo tam máme politických nominantov,“ hovorí nový policajný šéf. Už len do 15. októbra bude na čele Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) pôsobiť Eva Kurrayová, ktorá ju začala viesť len pred dvoma mesiacmi. Hamran už dávnejšie avizoval, že sa bude zaujímať o to, prečo nechala na policajnom prezídiu pôsobiť ako svojich priamych podriadených vyšetrovateľov Štefana Jombika a Jaroslava Barochovského, ktorí boli považovaní za policajných „vybavovačov“ Mariana Kočnera.

Kurrayovú nahradí na poste šéfa NAKA Branko Kišš. „Komunikoval som s prokurátormi aj sudcami. Spolupráca s ním bola podľa nich znamenitá. Mám s ním bohaté skúsenosti aj ja. Nemám žiadne pochybnosti o tom, ako je jeho morálny kompas nastavený,“ vyjadril sa o ňom Hamran. Z funkcií ku koncu roka odídu aj policajní viceprezidenti aj Jana Maškarová a Róbert Bozalka. Na rozdiel od Kurrayovej, ktorá bude naďalej pôsobiť v polícii, len na nižšom poste, Maškarová a Bozalka odchádzajú do civilu.

Vidí temné sily Hamran si už robil úvodné kolo pohovorov aj s krajskými policajnými riaditeľmi. Dvaja z nich majú podľa neho už teraz isté, že na svojich postoch zostávajú aj naďalej. „Poznám ich dlhé roky, dokázali si zachovať tvár aj v ťažkých časoch, keď sa ostatní ohýbali,“ komentoval ich prácu. Čo sa týka zvyšných šiestich, tí by sa rozhodnutie mali dozvedieť už v priebehu jedného alebo dvoch týždňov.Aké sú dôvody takýchto rozsiahlych personálnych výmen? „Dovolili sme, aby sa sem nahrnuli politickí nominanti, ktorí robia jednoducho problémy v rámci ozbrojeného bezpečnostného zboru, ktorý by mal byť čisto profesionálny,“ vysvetľuje Hamran.