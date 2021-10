Slováci budú mať do vrecka ešte hlbšie: Za čo všetko budeme platiť čoraz viac?

Toto nie je vôbec vtipné! V posledných mesiacoch stúpajú ceny potravín, stavebné materiály navyšujú náklady na kúpu či rekonštrukciu bývania, elektronika chýba a ak aj je dostupná, je výrazne drahšia.

Okrem toho politici avizujú, že budúci rok zdražejú energie, a oni s tým nemôžu urobiť v podstate nič. Nielen Slovensko, ale aj celý svet čelí priam bezprecedentnej surovinovej kríze a pandémia ešte celú situáciu zhoršuje. Mnohým ľuďom sa žije čoraz ťažšie a svetlo na konci tunela je v nedohľadne. Aké vyhliadky na najbližšie obdobie máme? Za čo si priplatíme? A kedy sa éra zdražovania skončí?

Potraviny

- Od 10 % Do 20 %

Ceny potravín a nealkoholických nápojov boli v auguste medziročne vyššie o 3,7 %, čo predstavuje najrýchlejšie tempo rastu od júna 2020. Najviac zdraželi zelenina (12,9 %), chlieb a obilniny (2,5 %), mäso (2,4 %), mlieko, syry a vajcia o 2,3 %. „Výrazne vzrástla aj cena olejov, ktoré sa používajú pri výrobe širokej škály potravín. Nedostatok cukru ovplyvnil výrobu čokolády a cukroviniek. Horšia dostupnosť a nárast cien obalových materiálov sa dotkli výrobkov vo všetkých kategóriách,“ povedal Robert Kičina z Nestlé Česko a Slovensko. Najväčší výrobca potravín u nás včera ohlásil, že niektoré jeho výrobky zdražejú o 4 až 13 %. Ako sa to premietne do cien na pultoch, však závisí od obchodníkov.

Cestovný ruch

- Zatiaľ +3,1 %

Ceny v reštauráciách a hoteloch v druhom štvrťroku vzrástli o 3,1 %. Aj za zdražovaním v tejto oblasti je prudký rast cien vstupných nákladov, najmä energií. „Rast cien služieb bude nevyhnutný, ale podnikatelia nedokážu preniesť celý nárast do cien svojich služieb, to by spôsobilo pokles dopytu a záujmu zo strany návštevníkov,“ povedal prezident Zväzu cestovného ruchu SR Marek Harbuľák.

Elektronika

- +10 až +25 %

Ceny notebookov či telefónov už stúpajú a ešte budú stúpať. Dôvodom je čipová kríza. „Pri bielom tovare je nárast až 25 %, väčšina elektroniky sa pohybuje v rozmedzí 10 - 20 %. Tento nárast nemusí byť úplne prenesený na spotrebiteľov, ale je isté, že tohtoročné Vianoce budú výrazne drahšie,“ tvrdí výkonný riaditeľ spoločnosti Coface pre Slovenskú republiku a Česko Ján Čarný. Zdražovanie by podľa neho malo ustať po sviatkoch. „Toky tovaru i komponentov by mali byť stabilnejšie a v neposlednom rade možno čakať určité ochladenie dopytu, minimálne pri notebookoch, monitoroch a telefónoch, ktoré boli predtým masívne žiadané kvôli home officu,“ dodáva Čarný.

Stavebné materiály

- +12,5 %

Ceny stavebných materiálov (na Slovensku) v júli medziročne vzrástli o 12,5 %, do konca roka to môže byť aj viac. Čo na trhu chýba, to je čoraz drahšie. „Ide predovšetkým o oceľ, hliník a iné druhy kovov, a taktiež o plasty, z ktorých sa vyrába polystyrén či rôzne plastové rúry a potrubia,“ tvrdí analytička 365. bank Jana Glasová. Rýchlo podľa nej rastú aj ceny cementu, dreva, skla a v neposlednom rade ropy, ktorá slúži nielen ako palivo, ale aj na výrobu asfaltu. „Všetky tieto suroviny si pripísali cenový rast o niekoľko desiatok percent,“ pokračuje analytička.