Slovák Martin prepojil v Austrálii život s kávou: Mám 11. najlepší bar sveta!

Obdivuhodné, čo sa mu podarilo. Prešovčan Martin Hudák (31) má za sebou kariéru, akú by mu mohla závidieť väčšina kolegov.

Je majstrom sveta v kávových drinkoch, najlepším medzinárodným barmanom a zároveň aj spolumajiteľom najlepšieho koktailového baru v Austrálii - Maybe Sammy. Chodia si tam posedieť ľudia, ktorí pitie kávy povýšili na spoločenskú úroveň.

Martin vyštudoval Hotelovú akadémiu v Prešove a s kamarátmi sa podujal zvýšiť barmanské a kávové povedomie v meste. Podarilo sa mu to, no potom začal mať väčšie sny, a tak sa vybral do cudziny. „Do zahraničia som odišiel po úspešných piatich rokoch strávených v prešovskom Dublin Cafe, ktoré aj teraz patrí medzi kávovú špičku na Slovensku,“ prezradil šikovný východniar. V roku 2014 vyhral konkurz na barmana v najstaršom päťhviezdičkovom hoteli v Európe – hoteli Savoy. „Jeho American Bar je svetový pojem, keďže ide o najdlhšie otvorený koktailový bar na svete, ktorý hostil osobnosti, ako Winston Churchill, Marilyn Monroe či Frank Sinatra. Mal som to šťastie tam pôsobiť skoro štyri roky a vyhrať s barom titul najlepšieho baru na svete v roku 2017,“ dodal. Vtedy bol presvedčený, že v Londýne dosiahol svoj kariérny vrchol, a preto sa rozhodol prijať výzvu presťahovať sa na opačnú stranu sveta a začať odznova.

Získal si protinožcov

V Austrálii v roku 2019 s partnermi rozbehol vlastný biznis. „Otvorili sme bar Maybe Sammy. Ten za prvý rok dosiahol najväčší počet národných a medzinarodných ocenení. Momentálne sme 11. najlepší bar na svete a už druhý rok po sebe najlepší bar v Austrálii. Hlasovanie je pritom anonymné a dobrovoľné. Hodnotili novinári, kolegovia-barmani aj firmy. Prekvapilo nás, že sme ocenenie dostali už druhýkrát po sebe a tiež nás vyhlásili za najlepšiu firmu v rámci pohostinských služieb,“ pochváli sa Martin, podľa ktorého sa priemerný bar od špičkového odlišuje servisom a dôrazom na hosťa a jeho komfort. „Je dôležité, aby odchádzal s úsmevom na tvári,“ ozrejmil filozofiu podniku. Rozkvet biznisu v Austrálii dokonca nezastavil ani COVID-19. „Naopak. Tým, že sme blízko prístavu, chodieva k nám mix ľudí. Mali sme stále plno. Podniky boli otvorené do júna. S príchodom delty sme však museli zatvoriť. Otvoríme v závere októbra,“ uzavrel.

Naj úspechy Martina Hudáka

Medzinarodný barman roka 2019, ocenenie sa udeľovalo v Šanghaji

Majster sveta v kávových drinkoch 2017 v Budapešti

Umiestnenie v súťaži slovenský Forbes 30 pod 30

Najlepší bar v Austrálii v roku 2020

Maybe Sammy je vo svetovej špičke

Hitom podniku espresso Martiki

- 4 cl rumu

- 2 cl kávového likéru

- 3 cl ananásovej šťavy

- 1 cl mandľového sirupu

- 3 cl espresssa

- Pretrepať, použiť martini pohár a ozdobiť jedlými kvetmi.