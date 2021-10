Počasie im neprialo: V Sedliskách majú najhoršiu úrodu jabĺk za 30 rokov

Najhoršiu úrodu jabĺk za obdobie 30 rokov evidujú tento rok v sadoch výrobno-obchodnej spoločnosti Agromix Sedliská vo Vranovskom okrese.

Dosahuje len zlomok priemerného množstva zozbieraných plodov. Ako pre TASR uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti Pavol Vagaský, spomedzi ovocia sa napriek nepriazni počasia darilo len marhuliam, broskyniam a slivkám.

"Tohto roku má mimoriadne veľkú úrodu západ, my na východe sme tvrdo postihnutí, jabĺk máme veľmi málo. Jablká pestujeme pomaly už 30 rokov, a takú slabú úrodu ako tohto roku si nepamätám," povedal s tým, že dôvodom, pre ktorý v Agromixe aktuálne zbierajú tri až päť percent zvyčajnej úrody, sú poveternostné podmienky. "Počasie, ktoré bolo na jar počas kvitnutia, obrovské chladno a zrážky, a tak zostali stromy doslova bez ovocia." Na piatich hektároch, kde zvyčajne vyzbierajú do 50 ton jabĺk, im tento rok zarodila len odroda Pinova. Spoločnosť, ktorá je dodávateľom ovocia do viacerých škôl v regióne preto bude musieť doplniť svoje zásoby jabĺk od ovocinárov zo západu Slovenska, ktorí, naopak, zaznamenávajú ich nadpriemernú úrodu. Ako Vagaský podotkol, pred troma rokmi bola situácia opačná, kým na východe bolo jabĺk dostatok, západné Slovensko hlásilo neúrodu.

Vzhľadom na suchá počas tohtoročného leta nemali podľa Vagaského v Sedliskách tento rok ani zvyčajnú úrodu jahôd. "Pomohli trochu marhule, najmä neskorá odroda Bergeron, mali sme veľmi krásnu úrodu broskýň a sliviek," doplnil s tým, že pre nízke výnosy tento rok nerealizovali ani zvyčajný samozber.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) označuje rok 2021 za rok "vysokokvalitných" slovenských jabĺk. Ako sa na internetovej stránke SPPK vyjadril predseda Ovocinárskej únie Slovenska Marián Varga, úroda jabĺk v rámci celého Slovenska prekročí zvyčajný priemer. Pestovatelia odhadujú, že stromy zarodili okolo 35.000 ton, dlhodobý priemer má byť 30.000 ton. V súvislosti s potravinovou sebestačnosťou hovorí SPPK v prípade ovocia len o tretinovom uspokojení domáceho trhu, pričom 75 percent tejto sebestačnosti sa dosahuje práve pestovaním jabĺk.