Zamestnávanie podporí ministerstvo príspevkami v hodnote 52 miliónov eur: Na koho je pomoc zameraná?

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR spúšťa nové finančné príspevky na podporu zamestnávania zamerané najmä na mladých nezamestnaných, rodičov či začínajúcich živnostníkov.

Malo by ísť o pomoc v hodnote 52 miliónov eur pre viac ako 14.000 ľudí. Uviedol to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).

"Tí, ktorých podporíme, budú musieť byť prijatí na pracovný pomer na dobu neurčitú, aby bola šanca, že to pracovné miesto aj po tom, ako podpora skončí, zostane zachované. Špeciálne sme sa sústredili na pomoc pre rodičov s polovičným úväzkom, čiže matky, ktoré ešte sú na rodičovskej dovolenke, ale na pol úväzku by sa chceli zapojiť do pracovného procesu," povedal Krajniak. Okrem toho je pomoc zameraná na mladých ľudí, jednorodičov, ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP) a ľudí starších ako 50 rokov.

"Chceme pomôcť cielene tým, ktorí majú najväčšie problémy nájsť si prácu. Preto sme tento projekt zamerali na znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a zároveň sme sa snažili to načasovať tak, aby sme zachytili aj mladých ľudí, ktorí práve teraz vstupujú prvýkrát na trh práce," pokračoval generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Karol Zimmer.

Preto sú podľa neho aj definície, ktoré oprávňujú žiadateľov dať si žiadosť o príspevok, rozdielne. "Je to buď znevýhodnený nezamestnaný, ktorý je v evidencii minimálne jeden mesiac, potom to je znevýhodnený nezamestnaný s vysokoškolským vzdelaním, ktorý je v evidencii minimálne tri mesiace," komentoval Zimmer. Prvým opatrením je podpora rozbehnutia živnosti. Podpora je vo výške 5600 eur. Príspevok bude vyplatený jednorazovo a živnosť bude musieť trvať dva roky. V prípade, ak by žiadateľ túto lehotu nedodržal, musel by pomernú hodnotu príspevku vrátiť.

Druhým opatrením je pomoc so zaškolením. "Zamestnávatelia často hovoria, že náklady na vstup zamestnanca do pracovného procesu sú veľmi veľké. Pomoc by predstavovala maximálne 3700 eur za štyri mesiace na novovytvorené pracovné miesto. Ide pritom o sumu, v ktorej budeme platiť na zaškoľovanie zamestnanca maximálne 715 eur mesačne a na školiteľa/ mentora maximálne 210 eur mesačne," povedal Zimmer. V tomto prípade by sa dalo pomôcť znevýhodneným nezamestnaným a nezamestnaným do 30 rokov.

Tretím opatrením je podpora vytvárania pracovných miest. V tomto prípade môže ísť o podporu na polovičný úväzok. "Je to podpora vo výške maximálne 3300 eur za šesť mesiacov, pričom doba udržateľnosti sú plus tri mesiace," konštatoval Zimmer.

Nezamestnaní si tak podľa Krajniaka môžu nájsť prácu podporenú týmto balíkom pomoci od 1. novembra 2021. Očakáva, že táto podpora bude vyčerpaná do začiatku budúceho roka.