Odhalenie Nadácie Zastavme korupciu: Čo prepája obvineného podnikateľa s funkcionármi Smeru?

Obvineného podnikateľa Petra Košča prepája bytovka v bratislavskom Ružinove s viacerými funkcionármi strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD).

Upozornila na to Nadácia Zastavme korupciu (NZK) na svojej internetovej stránke. Susedom podnikateľa, ktorý je obvinený z podplácania bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, bol ešte do začiatku tohto roka bývalý minister vnútra za stranu Smer-SD Robert Kaliňák. NZK na to prišla tak, že si vyžiadala výpis vlastníkov budovy z katastra nehnuteľností, v ktorej mal Peter Košč byt.

„Peter Košč vlastní v Ružinove byt na najvyššom poschodí od roku 2013 a jeho susedom bol dlho, až do februára tohto roka, podpredseda Smeru a exminister vnútra Robert Kaliňák. Podnikateľ byt kúpil od Roberta Grohola (v katastri je bez diakritiky, poznámka NZK). Muž s menom Róbert Grohoľ sledoval podľa Denníka N začiatkom roka novinárku Moniku Tódovú. V rovnakom čase mal Smer presné informácie o jej pohybe a vyrukoval s nimi aj na tlačovej besede,“ vysvetlila nadácia. Vo februári tohto roka však Peter Košč svoj byt založil súkromnej spoločnosti Imbrolia Investments. „Záloh bytu je zaujímavý napríklad v situácii, ak by bol Peter Košč naďalej stíhaný, dokonca odsúdený a dostal aj trest prepadnutia majetku. V následnom konkurze by mala na byt nárok firma Imbrolia, výťažok z jeho predaja by tak nepripadol štátu,“ objasnila NZK.

Vo februári tohto roka Robert Kaliňák daroval posledný byt svojmu bratovi. Pôvodne vlastnil Kaliňák na ružinovskej adrese spolu až tri byty. Už v roku 2010 sa zbavil dvoch, keď prvýkrát obdaroval brata a aj svojho synovca Erika Kaliňáka. „Byt, ktorý skončil u synovca, ale na začiatku vlastnil Robert Fico s manželkou Svetlanou. Akou formou ho manželia v roku 2005 nadobudli, z katastrálnych zápisov zjavné nie je. Kataster uvádza, že sa tak stalo formou vkladu po nadstavbe budovy. Hypotéka ani záložné právo k bytu ale zapísané neboli,“ uviedla nadácia s tým, že Smer-SD neodpovedal na otázku, z čoho expremiér Fico prípadnú kúpu financoval a za akých okolností byt v roku 2009 previedol na Kaliňáka. „Tieto otázky sú pritom legitímne, keďže byty Fico aj Kaliňák nadobudli už vo verejných funkciách,“ doplnili.

Stavebníkom budovy v Ružinove bola spoločnosť Merk Reality. Nadácia zistila, že dlhoročný poslanec Smeru Dušan Muňko bol jej zakladateľom spolu so svojou dcérou. „Z katastrálnych výpisov sa zdá, že majiteľmi bytov boli ešte pred dokončením výstavby okrem Merk Reality aj iné osoby. Z dostupných informácií sa javí, že z 13 bytov ešte pred kolaudáciou tri vlastnil Kaliňák a Fico a štyri dcéry bývalého poslanca HZDS Gabriela Karlina. Ten bol v minulosti stíhaný za korupciu, ale oslobodený,“ skonštatovala NZK.

Problémom v tomto prípade podľa NZK nie je, ak politik vlastní firmu či majetok. „Ak však nevysvetlí, ako ho nadobudol, vyvoláva to podozrenia. Napríklad, či cena bola primeraná a či výmenou za byt neposkytol ako verejný činiteľ výhody iným,“ dodala nadácia s tým, že Fico mal problémy vysvetľovať bývanie aj v minulosti. Denník SME nedávno informoval o tom, že bývalý predseda vlády býva v luxusnej rezidencii pod Slavínom, ktorá patrí práve Muňkovi.