Hlas sa ostro pustil do dočasného šéfa polície: Tvrdenie odhaľuje jeho nebezpečnú mentálnu výbavu

Vyjadrenia dočasného policajného prezidenta Štefana Hamrana považuje strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) za politizáciu policajného zboru, ktorý stojí nad rešpektovaním zákonov Slovenskej republiky.

V tlačovej správe to uviedla hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková. Hamran na dnešnej tlačovej konferencii informoval, že obvinení vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) budú ďalej pokračovať vo svojej práci. Policajný prezident hodnotí doterajšiu prácu vyšetrovateľov v superlatívoch a nevidel žiaden dôvod, prečo by mali byť postavení mimo služby. Všetci obvinení vyšetrovatelia majú podľa Hamrana chuť pokračovať.

„Ignorujúc trestné právo, bez rozhodnutia krajskej prokuratúry, je rozhodnutý vrátiť štyroch obvinených vyšetrovateľov späť do ich funkcií. Pritom je verejne známe, že svojou činnosťou fabrikovali dôkazy voči svojim kolegom z inšpekcie a koordinovali svoju činnosť priamo s ministrom vnútra Romanom Mikulcom a so špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom," zdôraznila strana s tým, že štvorica vyšetrovateľov je stále obvinená z mimoriadne závažných zločinov marenia spravodlivosti a zneužívania právomocí verejného činiteľa. „Sme presvedčení, že až do vyšetrenia prípadu majú zostať mimo činnú štátnu službu," myslia si predstavitelia Hlasu-SD.

Tvrdenie, že za obvinením štvorice vyšetrovateľov sú temné sily, odhaľuje podľa strany nebezpečnú mentálnu výbavu Štefana Hamrana. „Jeho bezprecedentné konštatovania oprávnene nastoľujú obavu, že jeho hlavnou úlohou je urobiť politické čistky v polícii a pokračovať v demontáži právneho štátu, v ktorom sa bude presadzovať politická pomsta na úkor nastoľovania spravodlivosti," dodal Hlas-SD.

Krajský súd v Bratislave prepustil 1. októbra obvinených vyšetrovateľov NAKA a dočasného šéfa policajnej inšpekcie Pavla Sch. z väzby na slobodu, pretože ich trestné stíhanie je neopodstatnené. Ján Č., Pavol Ď., Milan S. a Štefan M. sú stíhaní pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa a zločin marenia spravodlivosti. Ján Č. a Pavol Ď., ktorí pracovali v rámci tímu Očistec na vyšetrovaní sledovaných trestných káuz, boli obvinení v súvislosti s vyšetrovaním trestných vecí zločineckej skupiny takáčovci. Údajne bránili členovi skupiny Martinovi Mikulcovi v roku 2020 v návrate na Slovensko zo zahraničia, čím chceli docieliť vznik dôvodu na jeho útekovú väzbu. V prípade Pavla Ď. sa tiež obvinenie týka údajnej manipulácie s výpoveďou svedka Csabu Dömötöra.