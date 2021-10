Veľká trhacia lotéria s Novým Časom je tu! Budete mať šťastnú ruku?

Obľúbená trhačka je späť. Počas októbra a novembra budete mať šancu trhnúť si výhry za 30 000 €!

Hra „Šťastná ruka!“ bude v denníku Nový Čas a Nový Čas Nedeľa prebiehať od soboty 16.10. 2021 do soboty 6. 11. 2021. Každý deň bude na titulke Nového Času a Nového Času Nedeľa nalepená hracia samolepka, ktorú stačí odlepiť. Ak nájdete 3 zhodné symboly, stávate sa výhercom okamžitej výhry. Výhru treba nahlásiť na telefónnom čísle 0918 700 899.

Čo môžete vyhrať:

- finančné výhry v celkovej hodnote 15 000 €

- 11 pobytov pre dvoch na 3 noci v sieti hotelov AquaCity Poprad v celkovej hodnote 6 000 €

- 200 eurové nákupné poukážky od spoločnosti EURONICS v celkovej hodnote 9 000 €

Ak sa vám nepodarilo vyhrať okamžitú výhru, samolepky nezahadzujte. Stačí nazbierať 15 nevýherných samolepiek, poslať s vašimi údajmi - meno, priezvisko, bydlisko a telefónne číslo - na adresu Nový Čas - súťaž, P. O. Box 38/a, 830 00 Bratislava a ste v hre o záverečný JACKPOT. Jeho hodnota bude známa až na záver hry, pretože bude predstavovať súhrn všetkých nenahlásených výhier, umiestnených na samolepkách. Žrebovanie výhercu hlavnej výhry – Jackpotu, prebehne dňa 12.11. 2021.

Viac informácií nájdete v štatúte hry nižšie. Infolinka: v pracovných dňoch od 9.00 do 16.00 hod. na telefónnom čísle 0918 700 899.

PRAVIDLÁ HRY

„Šťastná ruka!“

Tento dokument upravuje pravidlá propagačnej hry s názvom „Šťastná ruka!“. Pravidlá uvedené v tomto dokumente sú záväzné a platné pre všetkých súťažiacich. Zmena pravidiel je účinná dňom zverejnenia pozmeneného znenia na www.cas.sk/trhaciamania.

1. Názov hry: „Šťastná ruka!“

2. Organizátor hry:

Organizátorom hry je spoločnosť FPD Media, a. s., so sídlom: Palisády 29/A, 811 06 Bratislava, korešpondenčná adresa: Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 47 237 601, IČ DPH: SK 2023453124, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č.: 6882/B (ďalej len „Organizátor“). Organizátor je vydavateľom tlačových titulov Nový Čas, Nový Čas víkend, Nový Čas Nedeľa, Nový Čas Magazín Relax a prevádzkovateľom online portálu Cas.sk.

3. Termín a miesto konania hry:

Začiatok hry: 16. 10. 2021. Koniec hry: 6. 11. 2021.

Hra trvá 22 dní, hracích dní je 21. Nehráme 1. 11. 2021.

Miestom konania hry je územie Slovenskej republiky.

4. Tlačový titul určený pre hru:

Denník Nový Čas a Nový Čas Nedeľa

5. Základný princíp hry:

V termíne konania hry bude v každom vydaní denníka Nový Čas a Nový Čas Nedeľa nalepená v pravom hornom rohu titulnej strany hracia samolepka s perforáciou. Po odtrhnutí perforovanej časti samolepky bude čitateľ okamžite informovaný, či získal výhru. Výhernou samolepkou je každá samolepka, na ktorej sú uvedené tri zhodné symboly. POZOR! Výherca okamžitej výhry na samolepke je povinný telefonicky nahlásiť výhru Organizátorovi hry. Výhry je možné nahlasovať v termíne od 18. 10. 2021 do 8. 11. 2021 v pracovných dňoch v čase medzi 9:00 a 16:00 hod. na mobilnom telefónnom čísle 0918 700 899. Ak výherca výhru Organizátorovi nenahlási, nárok na výhru mu zaniká.

Okrem okamžitých samolepkových výhier sa môžu čitatelia zapojiť do žrebovania o hlavnú výhru - Jackpot. Každý, kto nazbiera pätnásť (15) nevýherných ústrižkov zo samolepiek z titulnej strany denníka Nový Čas alebo Nový Čas Nedeľa a odošle ich na adresu Nový Čas - súťaž, P. O. BOX 38/a, 830 00 Bratislava v termíne do 11. 11. 2021, sa stáva účastníkom žrebovania o Jackpot. Zásielka musí obsahovať minimálne pätnásť (15) nevýherných ústrižkov zo samolepiek a kontaktné údaje súťažiaceho (meno, priezvisko, bydlisko a telefónne číslo).

Žrebovanie výhercu hlavnej výhry – Jackpotu, prebehne dňa 12. 11. 2021. Do tohto žrebovania budú zaradené všetky zásielky s nevýhernými ústrižkami zo samolepiek doručené na vyššie uvedenú adresu od začiatku súťaže do 11. 11. 2021.

Organizátor si vyhradzuje právo v prípade predĺženia konania hry termín vyžrebovania hlavnej výhry zmeniť.

Účastníkom hry bude v termíne od 18. 10. 2021 do 8. 11. 2021 v pracovných dňoch v čase medzi 9:00 a 16:00 hod. k dispozícii infolinka na mobilnom telefónnom čísle 0918 700 899. Cena hovoru zodpovedá obvyklým cenám telefonických hovorov podľa tarify jednotlivých mobilných operátorov.

6. Podmienka pre účasť v hre:

Hry sa môže zúčastniť každá plnoletá fyzická osoba, ktorá najneskôr v deň začatia hry dovŕšila osemnásty (18.) rok veku.

Zapojením sa do hry vyjadruje zároveň účastník hry svoj súhlas s týmito pravidlami hry.

7. Výherca:

7.1 Výherca samolepkovej výhry

Výhercom samolepkovej výhry sa stáva osoba, ktorá v termíne od 18. 10. 2021 do 8. 11. 2021 v pracovných dňoch v čase medzi 9:00 a 16:00 hod. nahlási na mobilnom telefónnom čísle 0918 700 899 výhru zobrazenú na spodnej strane perforovanej časti samolepky a preukáže sa výtlačkom denníka Nový Čas alebo Nový Čas Nedeľa, na ktorom bola výherná samolepka umiestnená.

7.2 Výherca hlavnej výhry – Jackpot

Výhercom hlavnej výhry sa stáva osoba vyžrebovaná spomedzi všetkých osôb, ktoré zaslali pätnásť (15) nevýherných ústrižkov zo samolepiek na základe podmienok uvedených v bode 5. a správne uviedla všetky kontaktné údaje (meno, priezvisko, bydlisko a telefónne číslo).

Všetci výhercovia budú zverejnení na stránke www.cas.sk/trhaciamania.

8. Výhry v hre „Šťastná ruka!“:

a) Výhry na samolepkách v celkovej hodnote 30 000 €:

- 154 x finančná výhra v celkovej hodnote 15 000 €

- 11 x pobyt v hoteloch rezortu AquaCity Poprad pre 2 dospelé osoby na 3 noci v celkovej hodnote 6 000 €:

3 x pobyt v Hoteli Mountain View**** v hodnote 545 €, t. j. v celkovej hodnote 1 635 €

Pobyt zahŕňa:

· ubytovanie pre 2 dospelé osoby na 3 noci v izbe Standard

· raňajky a večere vo forme bufetových stolov v reštaurácii High Tatras

· bezplatný vstup do Wellness centra Fire & Water Wellness & Spa

· bezplatný vstup do Aquaparku

· bezplatný vstup do fitnes centra

· strážené parkovisko

· bezplatné Wi – Fi pripojenie na internet

· čaj a káva na izbe

3 x pobyt v Hoteli Seasons**** v hodnote 545 €, t. j. v celkovej hodnote 1 635 €

Pobyt zahŕňa:

· ubytovanie pre 2 dospelé osoby na 3 noci v izbe Standard

· raňajky a večere vo forme bufetových stolov v reštaurácii High Tatras

· bezplatný vstup do Wellness centra Fire & Water Wellness & Spa

· bezplatný vstup do Aquaparku

· bezplatný vstup do fitnes centra

· strážené parkovisko

· bezplatné Wi – Fi pripojenie na internet

· čaj a káva na izbe

3 x pobyt v Hoteli Hills**** v Starej Lesnej v hodnote 546 €, t. j. v celkovej hodnote 1 638 €

Pobyt zahŕňa:

· ubytovanie pre 2 dospelé osoby na 3 noci v izbe Standard

· raňajky a večere vo forme bufetových stolov

· bezplatný vstup do Nature Wellness centra

· strážené parkovisko

· bezplatné Wi – Fi pripojenie na internet

· čaj a káva na izbe

2 x pobyt v Hoteli HORIZONT Resort**** v Starej Lesnej v hodnote 546 €, t. j. v celkovej hodnote 1 092 €

Pobyt zahŕňa:

· ubytovanie pre 2 dospelé osoby na 3 noci v izbe Standard

· raňajky a večere vo forme bufetových stolov

· bezplatný vstup do hotelového Mountain Wellness centra

· strážené parkovisko

· bezplatné Wi – Fi pripojenie na internet

· čaj a káva na izbe

Platnosť poukazov: do 30. 6. 2022 (s výnimkou termínov 21. 12. 2021 - 7. 1. 2022 a 15. 4. 2022 - 18. 4. 2022) podľa voľných ubytovacích kapacít zariadenia.

Organizátor hry nie je zodpovedný za kvalitu poskytnutia výhier výhercom hry zo strany partnera hry AQUAPARK Poprad a všetky prípadné nároky týkajúce sa predmetu výhry a jeho využitia je výherca oprávnený a povinný si uplatniť a následne riešiť výlučne s partnerom hry.

- 45 x nákupná poukážka od spoločnosti EURONICS v hodnote 200 €, t. j. v celkovej hodnote 9 000 €

b) Hlavná výhra - Jackpot:

Jackpot predstavuje súhrn všetkých finančných samolepkových výhier, ktoré účastníci hry nenahlásia do 8. 11. 2021 do 16:00 hodiny.

8.1 Odovzdanie samolepkových výhier

Podmienkou pre odovzdanie výhry zo samolepky je zaslanie titulnej strany denníka Nový Čas alebo Nový Čas Nedeľa, na ktorej je nalepená výherná samolepka so symbolmi danej výhry, pričom výherca musí titulnú stranu zaslať Organizátorovi na oznámenú adresu v lehote troch (3) dní. Lehota začína plynúť v deň nasledujúci po nahlásení výhry výhercom na tel. čísle 0918 700 899. Lehota je zachovaná v prípade, ak bola zásielka v posledný deň lehoty odoslaná na poštovú prepravu (rozhodujúci je dátum uvedený na odtlačku pečiatky poštového prepravcu). Ak vznikne pochybnosť o doručení zásielky s titulnou stranou, zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak bolo jej včasné doručenie zmarené z dôvodov na strane Organizátora. Organizátor odporúča výhercom zabezpečiť si vyhotovenie fotokópie titulnej strany pred jej odoslaním.

a) Finančné výhry budú uhradené výhercom bankovým prevodom na bankový účet oznámený výhercom, prípadne prostredníctvom poštovej poukážky. Organizátor odovzdá výhercom výhry najneskôr do dvoch (2) mesiacov od ukončenia hry. V prípade, ak sa výhra z akýchkoľvek dôvodov vráti Organizátorovi ako nedoručená, Organizátor nevykonáva opätovné doručovanie a výherca je oprávnený prevziať si výhru na adrese Prievozská 14, 821 09 Bratislava v pracovných dňoch medzi 9:00 - 16:00 hod. Nárok výhercu na uplatnenie výhry zaniká uplynutím troch (3) mesiacov od ukončenia hry.

b) Nepeňažné výhry - vouchery na pobyt, nákupné poukážky - doručí Organizátor hry výhercom prostredníctvom doporučenej listovej zásielky najneskôr do dvoch (2) mesiacov od ukončenia hry. V prípade, ak sa výhra z akýchkoľvek dôvodov vráti Organizátorovi ako nedoručená, Organizátor nevykonáva opätovné doručovanie a výherca je oprávnený prevziať si výhru na adrese Prievozská 14, 821 09 Bratislava v pracovných dňoch medzi 9:00 - 16:00 hod. Nárok výhercu na uplatnenie výhry zaniká uplynutím troch (3) mesiacov od ukončenia hry.

8.2 Odovzdanie hlavnej výhry - Jackpotu

Hlavnou výhrou v hre „Šťastná ruka!“ je Jackpot. Jackpot predstavuje súhrn všetkých finančných nenahlásených výhier, umiestnených na samolepkách. Finálna výška hlavnej výhry – Jackpotu - bude známa až po ukončení posledného hracieho dňa a uplynutí lehoty určenej k nahlasovaniu výhier z posledného hracieho dňa.

Organizátor ako platiteľ dane odvedie daň z výhry v zákonnej výške. Výhra po zdanení bude výhercovi uhradená bankovým prevodom na bankový účet oznámený výhercom, najneskôr do dvoch (2) mesiacov od vyžrebovania výhercu.

9. Informovanie výhercov hry o získaní výhry a podmienkach jej uplatnenia:

Oboznámenie vyžrebovaného výhercu hry o získaní hlavnej výhry - Jackpotu, prebieha telefonickým oznámením. Po vyžrebovaní výhercu bude Organizátor kontaktovať výhercu na telefónnom čísle, uvedenom vo vyžrebovanej zásielke s nevýhernými ústrižkami zo samolepiek. Organizátor vyzve výhercu na súčinnosť za účelom realizácie reportáže o výhre, pozostávajúcej z rozhovoru s výhercom a vyhotovenia potrebného množstva fotografií.

9.1 Všeobecné podmienky odovzdania výhier:

Podmienkami odovzdania výhier jednotlivým výhercom v hre sú:

a) v prípade výhry z výherných samolepiek – doručenie/preukázanie sa titulnou stranou denníka Nový Čas alebo Nový Čas Nedeľa, na ktorej sa nachádza

samolepka so symbolmi, ktoré sa zhodujú s oznámenou výhrou v lehote uvedenej v čl. 8 bod 8.1,

b) umožnenie overenia totožnosti výhercu Organizátorom hry,

c) poskytnutie súčinnosti zo strany výhercu Organizátorovi hry, najmä umožnenie spracovania reportáže pre potreby Organizátora, vyhotovenia potrebného množstva fotografií výhercu prípadne krátkeho rozhovoru s výhercom a udelenie súhlasu výhercu s uverejnením reportáže a zverejnením mena, priezviska, bydliska a fotografií zachytávajúcich podobu výhercu a ostatné prejavy osobnej povahy v denníku Nový Čas, Nový Čas Nedeľa a na online portáli Cas.sk, ako aj súhlasu na ich použitie na účely prezentácie hry, prezentácie a propagácie Organizátora, na organizovanie ďalších hier, aj iné reklamné a propagačné aktivity Organizátora.

10. Náhradný výherca a vznik nároku náhradného výhercu na výhru:

10.1 Organizátor ustanovuje systém žrebovania náhradných výhercov pri žrebovaní hlavnej výhry – Jackpotu. Následne po vyžrebovaní výhercu, pristúpi rovnako náhodným výberom k vyžrebovaniu druhej (2.) osoby a následne aj tretej (3.) osoby tzv. náhradného výhercu. Druhú (2.) vyžrebovanú osobu ustanoví za náhradného výhercu v prvom rade a tretiu (3.) vyžrebovanú osobu ustanoví za náhradného výhercu v druhom rade.

10.2 Vznik nároku náhradného výhercu na prevzatie výhry je podmienený nasledovnými skutočnosťami:

a) výherca odmietne prevzatie výhry,

b) výherca nespĺňa podmienky účasti v hre, napr. ide o osobu vylúčenú z hry,

c) výherca nebude do nasledujúceho pracovného dňa od dátumu určenia výhercu na ním uvedenom kontaktnom telefónnom čísle, napriek opakovaným pokusom Organizátora, zastihnuteľný,

d) výhercom, je osoba mladšia ako osemnásť (18) rokov a na strane zákonného zástupcu nastali skutočnosti uvedené pod písm. a) až c).

10.3 Vznik niektorej okolnosti uvedenej v bode 10.2 na strane výhercu, zakladá pre

Organizátora možnosť osloviť náhradného výhercu v prvom rade za účelom oznámenia

a prevzatia výhry. Ak okolnosti uvedené v bode 10.2 nastanú aj na strane náhradného výhercu v prvom rade, Organizátor je oprávnený rovnako postupovať u náhradného výhercu v druhom rade.

10.4 Ustanovenia bodu 10.3 sa použijú v prípade nevyhnutnosti osloviť vždy ďalšieho náhradného výhercu, a to v prípade že nastane situácia uvedená v bode 10.2, pričom po vyčerpaní možnosti náhradného výhercu v druhom rade môže Organizátor uskutočniť nové žrebovanie zo skupiny tých istých účastníkov hry.

11. Vylúčenie zamestnancov Organizátora z účasti v hre:

Z účasti v hre sú vylúčení zamestnanci spoločnosti FPD Media, a. s. a ich blízke osoby v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka.

12. Informačná povinnosť dotknutej osoby k spracúvaniu osobných údajov a súhlas so spracúvaním fotografie (reportáže):

Prevádzkovateľ: FPD Media, a. s., so sídlom: Palisády 29/A, 811 06 Bratislava, korešpondenčná adresa: Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 47 237 601, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č.: 6882/B,

zastúpená: Ing. Peter Šveda – predseda predstavenstva, bude spracúvať osobné údaje účastníkov hry na základe nižšie uvedených právnych základov:

V súlade s ustanovením čl. 6 ods.1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) oznamuje prevádzkovateľ, že osobné údaje účastníkov hry bude spracúvať na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, a to v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko a telefónne číslo. Osobné údaje bude teda spracúvať bez súhlasu účastníka hry, keďže spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na identifikáciu výhercu a na doručenie výhry. Prevádzkovateľ bude osobné údaje spracúvať len po dobu splnenia účelu.

V súlade s ustanovením čl. 6 ods.1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) poskytne účastník hry súhlas so spracúvaním fotografie (reportáže) na účely jej zverejnenia v denníku Novy Čas, prípadne v iných printových médiách prevádzkovateľa a na online portáli Cas.sk, a to po dobu konania hry a 6 mesiacov po jej skončení. Súhlas účastník hry poskytne tak, že ústne vyjadrí svoj jednoznačný, slobodný, konkrétny súhlas s vyhotovením a uverejnením fotografie (reportáže) telefonicky na č. 0918 700 899, keď bude nahlasovať výhru v hre alebo pošle prevádzkovateľovi fotografiu na adresu Nový Čas - súťaž, P. O. BOX č. 38/a, 830 00 Bratislava spolu so súhlasom s uverejnením fotografie (reportáže) a podmienkami uvedenými v tomto štatúte.

Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo:

a) požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,

Ako dotknutá osoba máte právo na poskytnutie zoznamu osobných údajov, ktoré od Vás máme k dispozícii ako aj informácie o tom ako Vaše osobné údaje spracúvame.

b) na opravu osobných údajov,

Prijali sme opatrenia, aby sme uchovávali Vaše presné, úplné a aktuálne osobné údaje. Ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame nie sú presné, úplné a aktuálne, prosím informujte nás o tom.

c) na vymazanie osobných údajov,

Ako dotknutá osoba nás môžete požiadať aj o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú na to splnené zákonom uvedené dôvody, napr. ak už účel spracúvania skončil.

d) na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

Ako dotknutá osoba nás môžete pri splnení zákonných podmienok požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje, napr. za situácie ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame, sú nepresné a pod.

e) namietať spracúvanie osobných údajov,

Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie Vašich údajov, v prípade, ak ste nadobudli presvedčenie, že na spracúvanie osobných údajov nemáme právny dôvod; napr. ak naše oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov neprevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby.

f) na prenosnosť osobných údajov,

Ako dotknutá osoba máte za určitých okolností právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Toto právo na prenosnosť sa však týka len tých osobných údajov,

ktoré ste nám poskytli na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

g) odvolať súhlas,

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas v prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu.

h) podať návrh na začatie konania resp. sťažnosť na dozorný orgán,

Ako dotknutá osoba máte právo podať návrh resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu advokat@banos.sk, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách. Dotknutá osoba potvrdzuje, že prevádzkovateľ splnil oznamovaciu povinnosť v súlade s čl. 13 Nariadenia a § 19 zákon o OOÚ. Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas so spracúvaním a zverejnením vyššie uvedených osobných údajov aj v súlade s ustanovením § 11 zákona a § 12 Občianskeho zákonníka.

13. Súdne vymáhanie výhier v hre:

V zmysle ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, výhry z tejto hry nie je možné vymáhať súdnou cestou a pravidlá ich uplatňovania sa riadia podmienkami upravenými týmto štatútom. V prípade, ak nastanú pochybnosti o splnení týchto podmienok a pravidiel, rozhodne o ich splnení, resp. nesplnení Organizátor.

14. Úprava a zmena pravidiel hry:

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred začiatkom hry aj počas trvania hry pozmeniť alebo upraviť tieto pravidlá hry, ako aj právo hru skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady.

Zmenu alebo úpravu pravidiel sa Organizátor zaväzuje zverejniť rovnakým spôsobom, akým došlo k vyhláseniu hry. V prípade rozporu medzi týmito pravidlami hry a pravidlami uvedenými v propagačných alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom má vždy prednosť znenie pravidiel uverejnené na internetovej stránke www.cas.sk/trhaciamania.

15. Zverejnenie pravidiel hry:

Tieto pravidlá hry budú uverejnené na internetovej stránke www.cas.sk/trhaciamania počnúc dňom 15. 10. 2021 a budú zo stránky odstránené najneskôr do pätnástich (15) dní od ukončenia hry. Tieto pravidlá hry budú zároveň k dispozícii na nahliadnutie v priestoroch sídla Organizátora.

16. Daňová povinnosť:

Výhry z tejto propagačnej hry v sume nad 350 € (slovom: tristopäťdesiat eur) sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Oslobodené od dane sú prijaté výhry neprevyšujúce hodnotu 350 € (slovom: tristopäťdesiat eur).

Daň z peňažnej výhry je v zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. povinný zraziť a odviesť Organizátor hry, ktorý následne vyplatí výhercovi peňažnej výhry príslušnú sumu výhry po zdanení.

17. Zodpovednosť za škodu:

Zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s hrou sa bude posudzovať podľa príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Ak v dôsledku zavineného konania účastníka hry vznikne Organizátorovi alebo účastníkom, prípadne tretím osobám akákoľvek ujma, je účastník, ktorý ujmu spôsobil, povinný v plnom rozsahu ju nahradiť.

Organizátor neposkytuje účastníkom hry náhradu žiadnych nákladov, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v hre.

Organizátor hry nezodpovedá za žiadne škody zapríčinené poskytnutím nesprávnych údajov zo strany účastníkov hry alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, nedoručením alebo odmietnutím výhry.

Organizátor hry nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek a zariadení, za prepravné a doručovacie služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje alebo neposkytuje priamo sám.

Organizátor hry nenesie zodpovednosť za neoprávnenú manipuláciu s hracími samolepkami v súvislosti s predajom tlače.

Organizátor hry nie je zodpovedný za akékoľvek technické pochybenia tretej strany pri výrobe a/alebo distribúcii hracích samolepiek.

18. Všeobecné ustanovenie:

Táto hra je organizovaná ako propagačná spotrebiteľská hra, ktorá v zmysle ustanovenia § 3 ods.5 zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov nie je hazardnou hrou.