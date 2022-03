Náš denník je zase na roztrhanie! Veľká trhacia lotéria s Novým Časom štartuje už v sobotu

Obľúbená trhačka je späť. Počas marca budete mať šancu trhnúť si výhry za vyše 45 000 €! A to už stojí za to skúsiť to.

Hra na roztrhanie bude v denníku Nový Čas a Nový Čas Nedeľa prebiehať od soboty 12.3.2022 do soboty 2.4.2022. Každý deň bude na titulke Nového Času a Nového Času Nedeľa nalepená hracia samolepka, ktorú stačí odlepiť. Ak nájdete 3 zhodné symboly, stávate sa výhercom okamžitej výhry. Výhru treba nahlásiť na telefónnom čísle 0918 700 899. Čo môžete vyhrať: - finančné výhry v celkovej hodnote 15 000 € - 6 úžasných pobytov od CK HappyTravel pre 2 dospelé osoby na 7 nocí v Hoteli TH Capo Calava***, Taliansko, Sicília v hodnote 2 478 €, t. j. v celkovej hodnote 14 868 € - 2 parádne kávovary JURA ENA 8 Massive Aluminium v hodnote 1 299 €, t. j. v celkovej hodnote 2 598 € - 15 x robotický vysávač Niceboy od spoločnosti EURONICS v hodnote 269 €, t. j. v celkovej hodnote 4 035 € - 200 eurové nákupné poukážky od spoločnosti EURONICS v celkovej hodnote 9 000 € Ak sa vám nepodarilo vyhrať okamžitú výhru, samolepky nezahadzujte. Stačí nazbierať 15 nevýherných samolepiek, poslať s vašimi údajmi - meno, priezvisko, bydlisko a telefónne číslo - na adresu Nový Čas - súťaž, P. O. Box 38/a, 830 00 Bratislava a ste v hre o záverečný JACKPOT. Jeho hodnota bude známa až na záver hry, pretože bude predstavovať súhrn všetkých nenahlásených výhier, umiestnených na samolepkách. Žrebovanie výhercu hlavnej výhry – Jackpotu, prebehne dňa 8.4.2022. Viac informácií nájdete v štatúte hry nižšie. Infolinka: v pracovných dňoch od 9.00 do 16.00 hod. na telefónnom čísle 0918 700 899.