Nový odborový zväz polície reaguje na zmeny v zákone: Vedenie rezortu vystríha pred jedným

Zmeny v zákone o štátnej službe, ktoré posilnia kompetencie ministra vnútra vo vzťahu k nadriadeným v Policajnom zbore, sa podľa Nového odborového zväzu polície (NOZP) javia ako nevyhnutné.

Zabrániť by mohli "zabetónovaniu" ľudí vo funkciách. TASR o tom informoval Tomáš Kubačka z NOZP v reakcii na parlamentom prijatú novelu. Zároveň však NOZP vníma prípadné negatívne dosahy novely a vystríha vedenie rezortu pred "bezhraničnou svojvôľou pri výmene funkcionárov.

"V roku 2020 krátko pred voľbami vydala ministerka vnútra nariadenie o kariérnom postupe. Toto nariadenie však v konečnom dôsledku slúži len ako prostriedok na ´zabetónovanie´ funkcionárov. Výberové konania nie sú pod absolútne žiadnou kontrolou a nateraz slúžia len ako zásterka na odstavenie kandidátov, ktorí ´nevyhovujú´," zdôvodnil NOZP nevyhnutnosť novely.

Podmienky výberového konania sú podľa odborárov v drvivej väčšine prípadov nastavené nelogicky a "šité namieru" konkrétnemu funkcionárovi. Tvrdia, že kľúčové funkcie sa aj po zmene vedenia obsadzujú pochybným spôsobom a procesom. "Bohužiaľ, sčasti musíme priznať, že ak má prísť k naozajstnej reforme Policajného zboru a k prinavráteniu dôvery v Policajný zbor, cesta zvolená zákonodarným zborom sa javí, z dôvodu nekompetentnosti niektorých policajných funkcionárov pri transparentom výbere kandidátov na funkciu, ako nevyhnutná," skonštatoval Kubačka.

K novému oprávneniu by mal podľa NOZP minister pristupovať citlivo a zodpovedne, aby nevznikali pochybnosti o politických zásahoch do štruktúr polície. Zákonodarcov tiež odborári vyzvali, aby prihliadala na nedostatky, ktoré boli v minulosti súdmi vyčítané a vyvarovali sa ich.

Národná rada SR vo štvrtok (7. 10.) schválila v rámci pozmeňujúceho návrhu zmeny v zákone o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície. Po novom bude legislatíva hovoriť, že "ak si to vyžaduje dôležitý záujem služby, môže minister previesť aj bez uvedenia dôvodu nadriadeného na inú funkciu v tom istom mieste výkonu štátnej služby, a ak to nie je možné, preložiť nadriadeného na inú funkciu do iného miesta výkonu štátnej služby alebo do iného služobného úradu".

Odborový zväz polície v SR požiadal prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby schválenú novelu zákona o štátnej službe, v rámci ktorej prešli aj zmeny týkajúce sa nadriadených v Policajnom zbore, nepodpísala a vrátila ju späť do parlamentu, prípadne sa obrátila na Ústavný súd SR. O vetovanie novely prezidentkou žiadajú aj opozičné strany Smer-SD a mimoparlamentný Hlas-SD.

Hnutie OĽANO naopak tvrdí, že prijatá novela posilňuje princípy transparentnosti, odpolitizovania, profesionality a etického výkonu povolania štátnych úradníkov. Zopakovalo, že vo funkciách sú často "zabetónovaní" politickí nominanti bývalých vlád. K posilneniu personálnej právomoci ministra vnútra pri nadriadených funkcionároch v polícii hnutie dodalo, že ide o reakciu na viaceré problémy z praxe a že návrh je vyústením debaty s odbornou verejnosťou.