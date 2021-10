Toto čakal málokto: Obvinení vyšetrovatelia NAKA budú pokračovať vo svojej práci

Dočasný policajný prezident Štefan Hamran oznámil, že štyria obvinení vyšetrovatelia z kauzy Očistec zostávajú na svojich miestach.

Zdôraznil, že doterajšiu prácu vyšetrovateľov hodnotí v superlatívoch a nevidel žiaden dôvod, prečo by mali byť postavení mimo služby. Všetci obvinení vyšetrovatelia majú podľa Hamrana chuť pokračovať.

Poukazuje na rozhodnutie krajského súdu, ktorý skonštatoval neopodstatnenosť trestného stíhania. „Budú vyšetrovať tie trestné činy, ktoré vyšetrovali. Pevne verím, že sme blízko k finále,“ dodal.

Hamran pripomenul, že Krajský súd v Bratislave prepustil 1. októbra obvinených vyšetrovateľov NAKA a súd konštatoval, že ich stíhanie je neopodstatnené. „Považujem to za určitú formu zadosťučinenia. Pretože títo vyšetrovatelia boli označovaní veľmi nevhodným a ponižujúcim spôsobom za zločincov a mafiánov. Dnes to vyzerá tak, že spravodlivosť v podmienkach Slovenskej republiky má šancu a naberá druhý dych,“ povedal policajný šéf s tým, že v trestnom stíhaní vyšetrovateľov chýbala logická argumentácia. Podľa dočasne povereného prezidenta Policajného zboru nebol žiaden dôvod postaviť príslušníkov NAKA mimo služby. „Dnes tam nie je dvojnásobne žiaden dôvod,“ doplnil a poďakoval im za poctivú prácu.

Policajný prezident poukázal na otázku, kde sú kľúčoví svedkovia, na ktorých sa odvolával Úrad inšpekčnej služby. Konkrétne odkazoval na obvineného bývalého šéfa operatívy NAKA Jána K., na ktorého sú vydané zatýkacie rozkazy a na podnikateľa Petra Košča. „Kde sú ďalší, ktorí sú kľúčoví v tomto prípade, ktorí môžu ozrejmiť čo sa tu vlastne stalo? Ako sme dospeli do takého štádia, že čestní vyšetrovatelia sa ocitli vo väzbe?“ pýtal sa Hamran.

Podľa policajného šéfa sú čoraz väčšie pochybnosti o tom, že vyšetrovací tím Úradu inšpekčnej služby konal v rozpore so zákonom. „Ja si myslím, že v priebehu budúceho týždňa sa dozvieme finálny verdikt a najmä to odôvodnenie. Som zvedavý, ako sa s tým vysporiada Úrad inšpekčnej služby, že tam má tím, u ktorého je vysoká pravdepodobnosť, že konal nie v súlade so zákonom,“ dodal Hamran, podľa ktorého za obvinením vyšetrovateľov stoja „temné sily“, ktoré „na konci tohto príbehu budú mať konkrétne mená“.

Krajský súd v Bratislave prepustil 1. októbra obvinených vyšetrovateľov NAKA a dočasného šéfa policajnej inšpekcie Pavla Sch. z väzby na slobodu, pretože ich trestné stíhanie je neopodstatnené. Ján Č., Pavol Ď., Milan S. a Štefan M. sú stíhaní pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa a zločin marenia spravodlivosti. Ján Č. a Pavol Ď., ktorí pracovali v rámci tímu Očistec na vyšetrovaní sledovaných trestných káuz, boli obvinení v súvislosti s vyšetrovaním trestných vecí zločineckej skupiny takáčovci. Údajne bránili členovi skupiny Martinovi Mikulcovi v roku 2020 v návrate na Slovensko zo zahraničia, čím chceli docieliť vznik dôvodu na jeho útekovú väzbu. V prípade Pavla Ď. sa tiež obvinenie týka údajnej manipulácie s výpoveďou svedka Csabu Dömötöra.

Ďalšie obvinenie celej štvorice policajtov je zase spojené so zámerom NAKA vyšetrovať aktivity takzvaného antitímu policajnej inšpekcie. Pre danú vec bol obvinený aj dočasný šéf Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR Peter Sch. Ten rovnako čelí obvineniu zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a marenia spravodlivosti. Štvoricu vyšetrovateľov, ako aj dočasného šéfa inšpekcie vzal do väzby v polovici septembra Okresný súd Bratislava III.