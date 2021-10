Trpké výsledky prieskumu: Slováci majú jasný názor na výsledok konfliktu v bezpečnostných zložkách

Čo bude výsledkom súčasného konfliktu v bezpečnostných zložkách a ktorej inštitúcii veria Slováci najviac?

Aj na tieto otázky priniesol odpovede prieskum agentúry AKO, ktorý si nechala vypracovať TV JOJ. Podľa šéfa agentúry výsledky prieskumu naznačujú, že Slováci nedôverujú inštitúciám.

Podľa veľkej časti opýtaných (43,5 %) sa po konflikte v bezpečnostných zložkách absolútne nič nezmení. To, že by bola výsledkom sporu očista spoločnosti si myslí 19,5 percenta ľudí. Ďalšia časť opýtaných (10,5%) verí, že to spôsobí predčasné voľby.

K tomu, že dôjde k očiste spoločnosti veria hlavne voliči OĽaNO (57,4 %) SaS (47,9 %) či Progresívneho Slovenska. (42,1%). "Takmer celý zvyšok skôr rezignuje a hovorí, že sa nič nezmení," ozrejmil Hřích. Myslí si to viac ako polovica voličov strany Hlas-SD a Smer-SD. Rovnaký názor má aj vyše polovica voličov koaličnej strany Sme rodina.

Najviac ľudí dôveruje spomedzi bezpečnostných zložiek štátu Národnej kriminálnej agentúre (NAKA). Konkrétne sa jedná o 21,8 percenta. "Viac ako štvrtina, viac ako 26 percent nedôveruje nikomu a viac ako 18 percent sa nejakým spôsobom nevie rozhodnúť. To znamená, že viac ako 44 percent ľudí na to nemá názor alebo im nedôveruje", hovorí Václav Hřích z agentúry AKO. Hřích dodal, že panuje všeobecne nedôvera voči jednotlivým orgánom, ktoré sa zaoberajú bezpečnosťou a spravodlivosťou. Zhodne po 10,7 percenta ľudí dôveruje polícii a prokuratúre.