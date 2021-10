Vodiči, pripravte sa na zdržanie: Na vjazdoch do Bratislavy i v meste si postojíte desiatky minút

V Bratislave a v jej okolí sa aj v piatok ráno tvoria na viacerých úsekoch kolóny.

Vodiči si počkajú pri vstupe do hlavného mesta niekoľko desiatok minút, rovnako tak na viacerých miestach v Bratislave. Informuje o tom Zelená vlna RTVS a Stellacentrum.

Do 25 minút sa pre cestárov zdržia vodiči na diaľnici D2 v úseku od tunela Sitina cez most Lanfranconi smerom do Petržalky. Tunel Sitina priebežne uzatvárajú. So zdržaním preto treba rátať aj na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy.

Do 25 minút si postoja vodiči aj vo Vrakuni, do 20 minút na diaľnici D1 od Galvaniho cez Prístavný most smerom do Petržalky, na Račianskej ulici smerom do centra i v okolí kruhového objazdu vo Vajnoroch. S 10-minútovým zdržaním treba počítať na Ulici Svornosti, Popradskej a Gagarinovej ulici smerom do centra.

Plynulá nie je premávka smerom do hlavného mesta ani z iných smerov. Do 20 minút si postoja vodiči pri ceste z Ivanky pri Dunaji, do desať minút z Rovinky.