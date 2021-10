Facka pre Záborskú! Poslankyňa chce sprísniť potraty, Slovenky posielajú drsné odkazy

Slovenky sa nahnevali! Návrh zákona, ktorý sprísňuje vykonávanie interrupcií prešiel v parlamente do druhého čítania.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Predkladateľkou kontroverzného návrhu je už po niekoľkýkrát poslankyňa Anna Záborská (73). Mnohí ju za to ostro kritizujú a vyčítajú jej, že namiesto pomoci, ženám lekársku starostlivosť podstatne skomplikuje a môže to smerovať aj k zvýšeniu počtu nelegálnych potratov.

Stanovisko Záborskej je choré!

Kristína (26), materská dovolenka, Bratislava

- Osobne som proti potratom, ale toto je vrcholný zásah do slobodnej vôle každej ženy. Čo ak má tá žena vážne dôvody, prečo dieťa nechce a nemôže mať? Žena má právo rozhodovať o svojom tele, aj keď sa to všetkým nemusí páčiť. Okrem toho, tá, ktorá na potrat chce ísť, si spôsob nájde a pôjde do zahraničia, alebo vzniknú kliniky, ktoré to budú robiť tajne. Pani Záborskej môžem odkázať len toľko, že jej stanovisko je choré.

Zvýši sa počet nelegálnych potratov

Miriam (25), lekárka, Košice

- Opatrenia by sa nemali sprísňovať, lebo aktuálny systém je nastavený dobre. V medicíne to nie je náš momentálne najväčší a najurgentnejší problém. Keď sa žena ocitne v situácii, kedy zvažuje potrat, rozhodne potrebuje pomoc, podporu a istotu zo strany štátu. Práve na to by sa malo zamerať, nie na zákazy a hrozby. Takáto žena musí byť v beztak ťažkej životnej situácii, pretože žiadna žena nejde na potrat, ak má inú, lepšiu možnosť. Prospeje to jedine počtu nelegálnych potratov, ktoré tie ženy vystavia do veľkého medicínskeho rizika. Preto som za znižovanie potratov v spoločnosti, ale toto je veľmi nešťastná cesta, ktorá, okrem krajšej štatistiky, asi nič iné spoločnosti neprinesie.

Zákon viac uškodí, ako pomôže

Diana (22), medička, Košice

- Našu spoločnosť takýto zákon ťahá o krok späť. Tehotenstvo a interrupcia, sú veci, ktoré sú v prvom rade späté so samotnou ženou, s jej fyzickou aj citovou stránkou. Ženy, či už ako budúce matky, alebo aj nie, sú plnohodnotné členky spoločnosti a ich rozhodnutia v tejto oblasti by mali byť v prvom rade na nich. Väčšina zo žien nepodstúpi takýto krok len tak z rozmaru a drvivá väčšina si aj uvedomuje, do čoho ide a aké následky to bude mať. Ak žena chce zrealizovať svoje rozhodnutie a podstúpiť interrupciu, tak to s veľkou pravdepodobnosťou urobí aj tak, no ak jej to zákon neumožní, je možné, že riešenie si nájde inou cestou a s väčším rizikom, pričom ju tento krok môže ohroziť na zdraví. Takýto zákon spoločnosti viac uškodí ako pomôže.