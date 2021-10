Tatrancov po  6    rokoch prestane strašiť sériový vrah! Čo priviedlo policajtov k Jánovi

Našli páchateľa niekoľkých vrážd a pokusov o vraždu!?

Prešovskí policajti informovali, že zadržali páchateľa vraždy pumpára Erika Kaprála († 24). Objasniť sa ju podarilo vďaka spolupráci Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) a regionálnych oddelení polície. Tatranci právom oslavujú, jedinou škvrnou na prípade tak ostáva nevyplatené odškodné kuchárovi Lukášovi (32) z Lomnice, ktorého ako podozrivého z vraždy NAKA vytiahla z rodičovského domu a podľa jeho slov mu spôsobila hanbu na celom Slovensku.

Z vraždy pumpára vo Veľkej Lomnici (okr. Kežmarok) v roku 2015 a muža pri Levoči z roku 2019 polícia nedávno obvinila Kežmarčana Jána R. Podľa mužov zákona sa mal pokúsiť aj o ďalšie vraždy. Lenže, kým sa tak stalo, ubehlo takmer 7 rokov, počas ktorých musel znášať príkoria spojené s vyšetrovaním aj kuchár z Lomnice Lukáš (32). Pár mesiacov po tom, ako došlo k poprave pumpára Erika Kaprála, ho zadržala NAKA a v putách ho vyvliekla z rodičovského domu.

„Som šťastný, že vypátrali skutočného páchateľa. Ak by som však nemal alibi na ten večer, keď sa stala vražda, asi dodnes sedím v base,“ myslí si kuchár. „Zadržali ma len preto, že sme boli kamaráti... Obrátilo mi to život naruby. Som kuchár, nie zločinec a po zadržaní som to mal ťažké. Žiadal som od štátu odškodné. Kežmarský súd mi to odklepol, takisto aj Krajský súd v Prešove. Potom to išlo na Najvyšší súd, ten to vrátil do Kežmarku a tam mi to pred 3 mesiacmi na okresnom súde potvrdili, no opäť prišlo odvolanie a ja viac ako 6,5 roka čakám,“ posťažoval sa Lukáš.

Jeho mama Dana si však konečne môže vydýchnuť. „Keď som si prečítala, že chytili skutočného páchateľa, uvedomila som si, akú ťažobu som niesla a spadlo to zo mňa, až keď som sa vyplakala,“ prezradila nám.

Hrozí mu doživotie

Polícia zaznamenala výrazný posun vo vyšetrovaní až v polovici tohto roka. „Všetky tri skutky sa stretli v jednom bode až tento rok na základe dôkazov získaných v trestnej veci vyšetrovanej okresnou kriminálkou v Liptovskom Mikuláši,“ vysvetlila polícia. Práve tam totiž vyšetrovali útok na verejného činiteľa a nedovolené ozbrojovanie z júna tohto roka. Páchateľ vtedy pri Liptovskom Hrádku vystrieľal na hliadku takmer celý zásobník samopalu. Po zadržaní Jána za útok na verejného činiteľa a nedovolené ozbrojovanie, si začali policajti dávať vraždy a pokus o vraždu do súvislostí.