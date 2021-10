Oravská fabrika odstavila 4 pece: Pochová OFZ drahá elektrina? V neistote je stovka zamestnancov

Prežijú toto náročné obdobie? Výrobca ferozliatin OFZ v Oravskom Podzámku (okr. Dolný Kubín), v ktorom pracuje 350 ľudí, obmedzuje výrobu a odstavuje viac ako polovicu svojich pecí.

Dôvodom sú vysoké ceny energií. Po hlinikárni Slovalco v Žiari nad Hronom ide o ďalšiu spoločnosť, ktorá pre enormný rast cien energií utlmuje výrobu. Ceny energií sa na burzách vyšplhali na viac ako 300 eur za megawatthodinu. Ešte pred rokom sa pohybovali na úrovni 40 až 50 eur za megawatthodinu. Či bude spoločnosť prepúšťať, je zatiaľ otázne.

„Obmedziť výrobu sme museli okamžite, lebo extrémne zvyšovanie cien nás dostáva do obrovskej straty. Máme pár dní na to, aby sme rozhodli, že čo ideme robiť s ľuďmi,“ hovorí Branislav Klocok (44), výkonný riaditeľ OFZ. Oravská fabrika sa rozhodla s okamžitou platnosťou odstaviť viac ako polovicu taviacich pecí.

Aby dostali kov do tekutého stavu, musia rozžhaviť pece na viac ako tisíc stupňov a na to potrebujú poriadny príkon, ktorý získavajú pomocou elektrickej energie. Lenže ceny na svetových trhoch v posledných týždňoch vystrelili do astronomických výšin. Ide o viac ako šesťnásobný nárast v priebehu 12 mesiacov, čo podľa spoločnosti predstavuje pre energeticky náročnú výrobu ferozliatin likvidačné náklady.

Státisícové straty?

Fabrika pre enormný nárast cien pristúpila k radikálnemu kroku. „Museli sme prijať krízové rozhodnutie a odstaviť štyri pece zo siedmich. Nárast ceny elektrickej energie bol skokový. Kým ešte na začiatku minulého týždňa sa ceny elektrickej energie pohybovali na úrovniach 120 až 150 eur za MWh, včera doobeda sa dostali na 200 eur, poobede na 300 eur a dnes je to 350 eur za MWh. Len pre porovnanie, cena elektrickej energie sa vlani pohybovala na úrovni 40 až 50 eur za MWh,“ doplnil šéf spoločnosti s tým, že priamu obsluhu jednej pece tvorí 25 ľudí, ide teda o približne stovku zamestnancov.

Tí teraz čerpajú dovolenky, náhradné voľná, niektorí išli na rekondičné pobyty. V tejto chvíli v podniku nedokážu odhadnúť, ako dlho táto situácia potrvá a či sa ceny elektriny v dohľadnej dobe vrátia na úroveň, ktorá by umožnila opätovne rozbehnúť výrobu naplno. Od toho závisí aj schopnosť OFZ udržať zamestnanosť. Lenže, ak by všetko dopadlo dobre, musia počítať ešte s jednorazovými nákladmi na reštart pecí. „Náklady nám vzniknú znovuzahriatím pece a odhadujem ich až na 60-tisíc eur na jednu pec,“ uzavrel Klocok.

Oravské ferozliatinárske závody

- počet zamestnancov: 350

- zlievajú: mangánové a kremíkaté ferozliatiny, plnené profily

- pece vo fabrike: 7

- dodávajú do lokality: stredná EU