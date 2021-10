Diskusie o štátnom rozpočte: Rezort školstva si prilepší o viac ako miliardu

S Ministerstvom financií (MF) SR vedie rezort školstva o rozpočte intenzívne diskusie.

Po rokovaní vlády to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS), ktorý však nepovedal, či je spokojný s alokáciou, ktorá predbežne vychádza pre jeho rezort. "Som spokojný s tým, ako prebiehajú rokovania,“ zdôraznil.

V tom, že ešte nie sú známe presnejšie kontúry rozpočtu, problém nevidí. „Bolo to aj minulý rok takto, do poslednej chvíle sme rokovali,“ povedal s tým, že každý rezort chce z rozpočtu maximum. Upozornil zároveň, že rozpočet Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR bude v budúcom roku určite výrazne zvýšený o viac ako miliardu eur. "Bude to však preto, že preberieme niektoré kompetencie ministerstva vnútra,“ vysvetlil minister.