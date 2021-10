Vyšetrovateľka Santusová, ktorú odstavili od preverovania prípadov NAKA: Nečakané rozhodnutie

Vyšetrovateľka policajnej inšpekcie Diana Santusová požiadala o preloženie z Bratislavy na východné Slovensko.

Informuje o tom portál televízie Markíza tvnoviny.sk s tým, že pred pár týždňami o preradenie požiadal aj ďalší vyšetrovateľ z inšpekcie a súčasný šéf tímu zameraného na vyšetrovanie údajného manipulovania trestných káuz Michal Vyšváder. Ten má podľa portálu záujem o miesto na okresnom policajnom riaditeľstve, pričom jeho nadriadený presun schválil.