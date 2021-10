Môžu firmy kontrolovať, či je zamestnanec očkovaný? Ústavne to možné je, Krajniak dodal jedno ale

Kontrola zo strany firiem, či je ich zamestnanec očkovaný proti ochoreniu COVID-19 alebo nie je, je ústavne možná.

Nesmú však z toho plynúť žiadne postihy a bude si to žiadať novelu Zákonníka práce. Pred rokovaním vlády to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).

"Na tripartite sme sa dohodli so všetkými sociálnymi partnermi, že preveríme u ministerky spravodlivosti, či existuje ústavná možnosť, ako by sa mohli zamestnávatelia opýtať svojich zamestnancov, či sú zaočkovaní alebo nie," poznamenal minister s tým, že takáto možnosť existuje, avšak nemožno z toho vyvodiť žiadne pracovnoprávne postihy. Je to len pre to, aby mohli firmy upraviť organizáciu práce a bezpečnosť pri práci napríklad tým, že zaočkovaní budú pracovať so zaočkovanými a nezaočkovaní s nezaočkovanými.

"Pôvodne sme uvažovali, že by to mohlo byť stanovené vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ale nakoniec to stanovisko je také, že by sme to mohli upraviť, ak bude taká všeobecná vôľa, v Zákonníku práce," skonštatoval minister.

Na najbližšej tripartite chce minister túto odpoveď sprostredkovať všetkým sociálnym partnerom, a ak bude zhoda, Krajniak si vie predstaviť novelu Zákonníka práce, ktorá umožní firmám žiadať zamestnancov o informáciu o zaočkovanosti.