Koniec problémom a chybám? Obce čakajú pri žiadaní o dotácie z Envirofondu zmeny

Mnoho obcí nedostane dotáciu od Environmentálneho fondu (EF) pre formálne chyby v žiadostiach. Sú tak často vyradené na začiatku procesu.

EF chce preto zlepšiť komunikáciu so žiadateľmi, aby tak eliminoval ich neúspešnosť hneď na začiatku. V rozhovore pre TASR to povedal riaditeľ fondu Ľubomír Vačok.

"EF prijíma veľký objem žiadostí, ktoré sú spracovávané vo veľmi krátkom čase, a proces v minulosti nebol nastavený tak, aby bola garantovaná kvalita procesu," podotkol Vačok. Chce preto do fondu dostať viac odbornosti a názorov a nastaviť dotačnú a úverovú politiku takým spôsobom, aby plnila envirostratégiu. Zároveň chce projektmi a dotáciami uspokojiť cieľovú skupinu fondu, čo sú obce do 2000 obyvateľov.

Envirofond začal meniť svoje procesy po príchode nového riaditeľa Vačoka v decembri minulého roka. Ten tvrdí, že nastavuje vnútorné procesy, pracuje na organizačných zmenách, vymenil vedúcich odborov, mení komunikáciu vo fonde a aj smerom k žiadateľom. "Vnútorná komunikácia medzi odbormi predtým nebola a aj výsledkom toho máme problematické prípady z minulosti, ktorým sa teraz musíme venovať," konštatuje Vačok.

V rámci zlepšenia komunikácie začal EF komunikovať so žiadateľmi aj elektronickou formou. Má požiadavky aj na dodávateľa nového systému. Vačok hovorí, že vďaka tomu budú môcť žiadateľovi poslať upozornenie, ak vo svojej žiadosti nebude postupovať správne, a poukážu tak na chyby.

Doteraz musel žiadateľ čakať šesť mesiacov, kým mu prišlo vyrozumenie o tom, či bol jeho projekt hodnotený ako úspešný alebo nie. Vďaka elektronickej komunikácii to podľa Vačoka nebude trvať tak dlho. Podotýka, že fond chce v rámci modernizácie znížiť aj byrokratickú záťaž.

Upraviť by sa mala aj limitácia poskytnutia podpory pre obce, ktoré v minulosti porušili finančnú disciplínu. Po novom by neposkytnutie podpory malo pre tieto obce platiť dva roky. "V budúcnosti to nebude diskriminačná položka. Cieľom opatrenia je nebyť likvidačný pre obce a dať im možnosť čerpať financie," poznamenal Vačok. Zmenou má byť aj to, že EF každý rok zverejní špecifikáciu na predkladanie žiadostí do 31. marca.

Environmentálny fond bol zriadený na realizáciu štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie a jeho tvorbu. Jeho cieľom je poskytovať finančné prostriedky žiadateľom vo forme dotácií alebo úverov na podporu projektov zameraných na dosiahnutie cieľov environmentálnej politiky na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.