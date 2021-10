Poslanci majú pred sebou ďalší rokovací deň: Odštartovala ho diskusia o verejnom obstarávaní

Diskusia o verejnom obstarávaní odštartovala 13. rokovací deň 40. schôdze Národnej rady (NR) SR.

Novelu zákona vo štvrtok predstavil plénu podpredseda vlády pre legislatívu Štefan Holý (Sme rodina). Poslancom do ukončenia aktuálnej schôdze zostáva prerokovať už len zopár bodov.

Novela zákona o verejnom obstarávaní hovorí o tom, že finančný limit pre tzv. zákazky malého rozsahu, ktoré nespadajú do pôsobnosti zákona, by sa mal zvýšiť zo súčasných 5000 eur na 10.000 eur.

Cieľom novely je okrem iného v prípade dotovaných subjektov odstrániť pri nadlimitnom verejnom obstarávaní národný goldplating. Novela by tiež mala skrátiť verejné obstarávanie, a to tak, že sa vráti k minulému modelu jednoinštančného administratívneho konania na úrade, spojeného s možnosťou súdneho preskúmania zákonnosti vydaných rozhodnutí.

V návrhu zákona, ktorý je už v druhom čítaní, boli avizované aj isté zmeny. Pozmeňujúci návrh predložil predseda ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (OĽANO). Jeho základom je akceptácia stanovísk parlamentnej legislatívy. Rieši aj zavedenie tzv. zelených kvót pri verejnom obstarávaní. Do výšky 6 % by sa tak malo pri verejnom obstarávaní zohľadňovať aj environmentálne hľadisko. Zahŕňa aj spresnenie voľby predsedu úradu vzhľadom na to, kto bude môcť klásť otázky. Rieši aj neopodstatnené námietky či prechodné ustanovenia k tomu, dokedy má pôsobiť Rada Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).