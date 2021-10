Počet pracovných ponúk narastá: V akom odvetví je získať prácu najľahšie a kde naopak?

Získať novú prácu je najťažšie v segmente prekladateľstva a najľahšie v oblasti informačných technológií.

Vyplýva to z analýzy pracovných ponúk v 3. kvartáli tohto roka od portálu Profesia.sk. Informovala o tom vo štvrtok hovorkyňa portálu Nikola Richterová. V období od júla do septembra evidoval portál rekordný počet ponúk, takmer 84.000. To je o 4000 viac než v predošlom kvartáli.

"Ani vysoký počet pracovných ponúk však nemusí automaticky znamenať, že uchádzači nájdu prácu vždy jednoducho. Toto platí najmä vtedy, keď si hľadajú nové uplatnenie na miestach, o ktoré má záujem vysoký počet ďalších kandidátov," poznamenala Richterová. Ide najmä o oblasť prekladateľstva a tlmočníctva, kde je priemerný počet reakcií na jeden inzerát viac než 40. Nad 20 životopisov dostávajú firmy aj na inzeráty z oblasti administratívy, žurnalistiky, personalistiky, obchodu, vrcholového manažmentu, marketingu a zákazníckej podpory. Katastrofálna situácia v sociálnych službách, komora opatrovateliek je zúfalá: Sme nútené robiť vonku!

Čo sa týka konkrétnych pozícií, najťažšie to majú záujemcovia o prácu hostesky. Na takýto post sa hlási v priemere 73 ľudí. Dôvodom však je to, že je takýchto ponúk málo, tento rok uverejnili firmy ešte len 63 inzerátov tohto typu. Nad 50 životopisov chodí firmám aj na posty sekretárky, vizualistky, editorov a office manažérov.

Naopak, firmy dostávajú v priemere len päť životopisov na inzeráty z odvetvia IT a len o niečo viac v oblastiach, ako sú elektrotechnika, strojárstvo, telekomunikácie, zdravotníctvo alebo poisťovníctvo. Čo sa týka pozícií s najmenšou konkurenciou medzi uchádzačmi, takmer všetky priečky v prvej desiatke obsadili IT pozície, najviac rôzne typy programátorských pozícií, kde na inzeráty reaguje od jedného do dvoch uchádzačov v priemere. Málo ľudí sa hlási aj na inzeráty pre revíznych lekárov či pôrodné asistentky.