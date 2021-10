Katastrofálna situácia v sociálnych službách, komora opatrovateliek je zúfalá: Sme nútené robiť vonku!

Situácia v sociálnych službách je mimoriadne vážna a neudržateľná. Postavenie opatrovateliek v spoločnosti je dlhodobo zlé, povolanie opatrovateľky je vnímané ako menejcenné, je slabo finančne ohodnotené a stavy opatrovateliek sú poddimenzované.

V utorok (5. 10) na to poukázala Komora opatrovateliek Slovenska (KOS) na valnom zhromaždení. Informovala o tom prezidentka KOS Dana Grafiková.

Na Slovensku chýba približne 7000 opatrovateliek. "Pritom len v Rakúsku pracuje asi 25.000 slovenských opatrovateliek. Mnohé by sa aj rady vrátili domov, pretože nechcú opúšťať svoje rodiny. Ale katastrofálne pracovné podmienky a nízke platy ich nútia pracovať v zahraničí. Je to veľká škoda, že naše ženy sa starajú o seniorov v iných krajinách, zatiaľ čo by sme ich tak veľmi potrebovali doma," skonštatovala Grafiková.

Na valnom zhromaždení KOS sa zúčastnili aj poslanci Národnej rady SR Mária Šofranko (OĽANO), Lucia Drábiková (OĽANO) a Martin Borguľa (Sme rodina). "Tá situácia je naozaj veľmi vážna. My 'vonku' si ani nevieme predstaviť, aké je toto povolanie mimoriadne ťažké," uviedla Šofranko.

"Demografická krivka u nás, ale aj v celej Európe, sa v posledných rokoch výrazne mení. Populácia starne. Ľudí v seniorskom veku bude pribúdať, ale opatrovateliek a opatrovateľov máme stále menej. Tí starší sami odchádzajú do dôchodku, často skôr do invalidného ako starobného, a mladí nemajú o túto prácu záujem. Ak bude pokračovať tento trend, celý náš sociálny systém sa zrúti," upozornil Borguľa.

Predstavitelia komory sa s poslancami dohodli na ďalších krokoch, ktoré by mali viesť k zlepšeniu postavenia opatrovateliek na Slovensku. "Ďalším krokom by mala byť návšteva pani prezidentky a premiéra, ktorých by sme radi informovali o našich problémoch a získali u nich podporu. S poslancami zároveň začneme pracovať na legislatívnych zmenách," spresnila Grafiková.