Tretia vlna silnie, Slovensko je rekordmanom v Európe: Ktorá nemocnica to už nezvláda?!

Tretia vlna sa rozbieha naplno. Situácia spojená s počtami pozitívnych prípadov COVID-19 a najmä s hospitalizáciami sa deň čo deň zhoršuje.

Najväčšiu záťaž tak pociťujú zdravotníci, ktorí sa už mesiace starajú o ťažké prípady s a často pracujú z posledných síl. Nový Čas sa pozrel na to, nakoľko sú slovenské nemocnice vyťažené a čo bude nasledovať najbližšie týždne.

Za utorok pribudlo až 1 971 pozitívnych prípadov z PCR testov, pričom 73 % z nich boli nezaočkované osoby. Antigénové testy odhalili ďalších 346 pozitívnych. V nemocniciach pribudlo 89 pacientov a celkovo je tak hospitalizovaných už 753 pacientov, pričom takmer 83 % z nich nie je plne zaočkovaných. Počet obetí za utorok vzrástol o 7 osôb. Napriek rýchlo sa zhoršujúcej situácii sa dalo zaočkovať iba 1 332 ľudí a 1 250 dostalo za utorok druhú dávku vakcíny. Zaočkovanosť celej populácie na Slovensku sa stále drží na nízkych 43 percentách.

Sú pripravení?

Záťaž tak začínajú pociťovať nemocnice na Slovensku. „Časť nemocníc v problémových regiónoch, kde nebude dostatok postelí, bude prevážať pacientov do regiónov, kde bude menej pacientov. Nemyslím si, že ich budeme voziť do Poľska, Nemecka alebo inde, ale zvládneme to v rámci Slovenska,“ uviedol riaditeľ Asociácie nemocníc Slovenska Marián Petko.

„Nemocnice sú pripravené, reprofilizácia lôžok je nastavená na tri fázy. Aktuálne najviac pacientov, potrebujúcich umelú pľúcnu ventiláciu, je v Žilinskom kraji, nasleduje Košický a Prešovský. Snahou MZ SR, ale aj samotných nemocníc je dobrá spolupráca a distribúcia pacientov tak, aby sa v nemocniciach nemuseli úplne zastaviť plánované operácie,“ informovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Okrem nemocníc nápor pociťuje aj zdravotná záchranná služba. Tá v pondelok evidovala 118 výjazdov k pacientom pozitívnym na COVID-19, pričom ide o najvyšší počet od 12. apríla 2021. Hovorkyňa operačného strediska ZZS SR Alena Krčová informovala aj o tom, že rovnako narastá aj počet volaní na linku 155, a to zhruba rovnako v každom kraji.