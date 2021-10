Mikulec si vie predstaviť zotrvanie Hamrana na pozícii šéfa polície: Rypol si do predchádzajúcej koalície

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) si vie predstaviť zotrvanie dočasného policajného prezidenta Štefana Hamrana na pozícii šéfa Policajného zboru (PZ).

Uviedol to po rokovaní Ústredného krízového štábu (ÚŠP). Nevylúčil, že sa v súvislosti s výberom nového policajného prezidenta objavia aj iné mená.

"Zatiaľ je spolupráca s povereným prezidentom Policajného zboru dobrá. Nemám dôvod si myslieť niečo iné. Nie je vylúčené aj to, že smerom do budúcnosti budú v hre aj iné mená," povedal minister. Po novom by mal mať pri tomto výbere policajného prezidenta hlavné slovo opäť šéf rezortu vnútra.

Novelizáciu spôsobu výberu policajného prezidenta a šéfa Úradu inšpekčnej služby predložili poslanci na nadchádzajúcu schôdzu parlamentu. "Keď hovoríme, že minister by mal byť zodpovedný za policajného prezidenta a prostredníctvom neho aj za policajné zložky, je to legitímna otázka," podotkol Mikulec.

Privítal by aj právomoc odvolávania vedúcich štátnych funkcionárov bez udania dôvodu. "Táto možnosť bola v zákone aj do roku 2019, keď si ho predchádzajúca koalícia zmenila. Spôsobilo to mnohé problémy, ktoré dnes máme," zdôraznil. Niektorí ľudia boli podľa jeho slov "zabetónovaní" vo funkciách napriek tomu, že ich už nemali na základe známych informácií zastávať.