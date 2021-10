Skvelé umiestnenie Univerzity Komenského v moskovskom rebríčku: Priblížila sa Karlovej univerzite v Prahe

V najnovšej edícii rebríčka The Three University Missions obsadila Univerzita Komenského (UK) v Bratislave 272. pozíciu.

V rámci krajín V4 sa vyššie umiestnila len jedna česká a jedna poľská univerzita. TASR o tom informovala hovorkyňa UK Lenka Miller.

V rebríčku sa v prvej tisícke umiestnili ešte ďalšie tri slovenské vysoké školy – Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach (651. – 700. miesto), Slovenská technická univerzita v Bratislave (701. – 800. miesto) a Technická univerzita v Košiciach (901. – 1000. miesto). Žilinská univerzita a Trnavská univerzita obsadili nižšie pozície.

V moskovskom rebríčku sa najväčšia slovenská univerzita priblížila Karlovej univerzite v Prahe, ktorá je na 150. mieste, a predbehla Masarykovu univerzitu v Brne, ktorej patrí 301. – 350. miesto. Vyššie sa z krajín V4 umiestnila ešte Varšavská univerzita, a to na 119. mieste. "Úspech v hodnotiacich rebríčkoch ako taký pre nás nikdy nebol primárnym cieľom. Napriek tomu ma veľmi potešilo pozitívne ohodnotenie našej práce. Ocitnúť sa spolu s Karlovou univerzitou a Varšavskou univerzitou v prvej trojke univerzít krajín V4 je pre nás veľkou cťou. Chceme byť stále lepší a je výborné, že naše úsilie začína okolitý svet vnímať," povedal rektor UK Marek Števček.

Rebríček The Three University Missions 2021 zahŕňa 1650 vysokoškolských inštitúcií z 97 krajín a území, ktoré boli vybrané zo zoznamu viac ako 2000 inštitúcií zo 119 krajín sveta. UK sa v tejto edícii umiestnila na 272. pozícii, čo predstavuje doposiaľ druhé najlepšie umiestnenie UK, od kedy bola v roku 2018 zaradená do rebríčka.

Hodnotenie rebríčka sa zameriava na tri oblasti: vzdelávanie 45 percent, veda 25 percent a na univerzitné pôsobenie na spoločnosť 30 percent.