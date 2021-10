Najväčší celosvetový výpadok známych sociálnych sietí: Prečo skolabovali? Experti krútia hlavami nad jednou vecou

Miliardy ľudí zostali zaskočené! V pondelok podvečer milióny Slovákov zaznamenali výpadok sociálnych sietí, no na celom svete išlo o viac ako 6 miliárd užívateľov.

Facebook, Instagram a Whatsapp nefungovali 6 hodín a mnohí užívatelia sa obávali zrušenia kont či dokonca ukradnutia identity a osobných údajov. Čo spôsobilo tento výpadok a akým spôsobom to zasiahlo jedného z najvyplyvnejších ľudí sveta, zakladateľa Facebooku (FB) Marka Zuckerberga?!

Výpadok hlásili ľudia z celého sveta. Možno to považovať za obrovskú katastrofu, keďže FB spolu s Instagramom a WhatsAppom majú 6,2 miliardy používateľov a tým pádom sú najväčšou sociálnou skupinou. Facebook ani Instagram sa nedali otvoriť cez prehliadač. Odborník na IT Ondrej Macko vysvetľuje, čo sa vlastne stalo.

„Keď my napíšeme adresu www.facebook.com, tak tieto slová sa preložia do sledu čísel a tomuto rozumie ten server na konci sveta. A v tomto začal byť problém. Ten prekladač na konci sveta prestal fungovať, inými slovami, darmo ste požiadali o spojenie so sociálnou sieťou, k spojeniu nedošlo,“ hovorí Macko s tým, že k chybe došlo z dôvodu, že technici urobili zlé konfiguračné zmeny priamo na hardweri, teda nie na diaľku, ale priamo v serverovni na facebooku.

Výkonný riaditeľ pre infraštruktúru GB Santosh Janardhan túto informáciu potvrdil.„Tento problém úplne odstavil naše služby,“ prezradil s ťažkým srdcom. Nespomenul však, prečo pre takúto dôležitú konfiguračnú zmenu neexistuje druhý kontrolný orgán. Citlivé informácie neunikli. Bez sociálnych sietí začali mať ľudia strach, že im zrušili kontá alebo unikli citlivé informácie. To sa ale podľa odborníkov nestalo. Technológia každej aplikácie koncernu je taká rozdielna, aby ich nebolo možné kybernetickým útokom súčasne odstaviť.

„Zatiaľ sa nikto nevyhráža, že niečo má a že to zverejní. Vyzerá to tak, že to bol technický problém, ktorý sa však môže zopakovať aj v budúcnosti,“ myslí si Macko, ktorý vysvetľuje aj to, prečo odstránenie poruchy trvalo 6 hodín. „Aby to odstránili, museli sa znova dostať dovnútra. Akurát, že niektorí odišli domov, a keď prišli naspäť, prestali im fungovať prístupové karty, ktoré išli cez facebook. Oni sa nevedeli dostať dovnútra a trvalo viac ako 6 hodín, kým to odstránili. Kým v roku 2008 zasiahol tento výpadok len Európu, teraz sa to týkalo celého sveta,“ uvádza IT odborník.