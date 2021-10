Slová ministra Doležala nepotešia cestujúcich: Zdražejú lístky na vlak o 10 %?!

Ďalšie zdražovanie na dohľad! Po navýšení cien za energie, stavebný materiál či potraviny sa uvažuje nad zdražovaním cestovného na železniciach.

Minister dopravy Andrej Doležal (nom. Sme rodina) nevylučuje, že si za lístky na vlak budeme musieť siahnuť hlbšie do vrecka. Doležal hovorí, že problémy sú najmä pre pandémiu COVID-19, ktorá spôsobila výpadok v rozpočte. „Sama to železničná spoločnosť nevykryje. Preto som si aj bez súhlasu koaličnej rady dovolil spomenúť aj možnosť navýšenia príjmovej stránky. To znamená zvyšovanie cestovného,“ uviedol Doležal pre SME.

Zvyšovanie cien by sa malo dotknúť hotovostného, teda fyzického predaja cestovných lístkov, v ktorom by bol zahrnutý manipulačný poplatok. Takto chce minister cestujúcich motivovať na nákup cez internet. „S veľkým výkričníkom, netýkalo by sa to dôchodcov, ktorí nemajú tie digitálne zručnosti také, ako majú mladí ľudia,“ vysvetlil minister. Dodal, že cestovné sa nezvyšovalo desať rokov. O koľko by to malo byť? „Bavíme sa možno v jednotkách, do 10 % určite. Viac si netrúfnem žiadať,“ skonštatoval.

ZSSK to považuje za logický krok. Druhou možnosťou je zaplatiť to zo štátneho rozpočtu, tak ako doteraz. „Za posledných 10 rokov nie je v cestovnom vôbec zohľadnená inflácia, ani rast našich nákladov. Pritom za posledných 365 dní zdraželo úplne všetko (energie, náhradné diely...) a niečo dokonca veľmi (pracovná sila),“ uviedol Tomáš Kováč zo ZSSK.

Ako sa to dotkne cestovného

Lístok Bratislava - Košice

- súčasnosť: 18,64 €

- po novom: 20,48 € (zvýšenie o 10 %)