Pozitívne zmeny v košickom kardiocentre: Dva zachránené ľudské životy za 40 minút!

Nové vedenie Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) v uplynulých mesiacoch v tomto košickom kardiocentre výrazne stabilizovalo ekonomickú a medicínsku situáciu.

Za prvý polrok 2021 splnili hospodársky plán a priaznivo to pocítili pacienti i zamestnanci. Podľa informácií riaditeľa ekonomiky a prevádzky Antona Juru v prvom polroku 2021 VÚSCH hospodáril s prebytkom.

Generálny riaditeľ VÚSCH Štefan Lukačin upresnil, že priaznivý výsledok sa podarilo dosiahnuť napriek tomu, že udržali, ba často navýšili, počty závažných kardiologických a kardiochirurgických zákrokov. "Do praxe sme dokonca zaviedli viaceré novinky. Novými postupmi sa podarilo zásadne znížiť spotrebu krvi, ako aj počty dialyzovaných pacientov," uviedol Lukačin.

Medicínsky riaditeľ Martin Studenčan zdôraznil svetový trend a dôraz na menej agresívne katétrové alebo "hybridné" techniky, kedy zákrok na srdci spoločne vykonávajú kardiochirurgovia a kardiológovia. "V posledných mesiacoch bolo vo VÚSCH viacero pacientov liečených novou technikou, pri ktorej sme poškodenú aortovú chlopňu vymenili za umelú bez otvárania hrudníka, priamo cez hrudnú stenu a hrot srdca. Obdobnou technikou plánujeme v budúcnosti opravovať aj iné chlopne," spomenul Studenčan.

Celoslovenskou novinkou bolo v Košiciach spustenie katétrového programu prístupom do srdca cez tepnu na chrbte ruky alebo prvá slovenská implantácia kardiostimulátora komunikujúceho so smartfónom. V júli sa konala porada invazívnych kardiológov-špecialistov VÚSCH, ktorí manažujú pacientov s akútnym infarktom myokardu 24 hodín denne pre potreby celého regiónu. Porada trvala iba 40 minút, ale viedla k jednoduchým organizačným zmenám, ktoré bez akéhokoľvek navýšenia finančných nákladov skrátili čas do emergentnej liečby týchto pacientov o takmer 30 minút! Podľa medzinárodných štatistík len takéto skrátenie ischemického času v Košiciach vedie ku záchrane 1-2 ľudských životov každý mesiac.

"Spravodlivú personálnu a mzdovú politiku považujeme za veľmi dôležitý a citlivý problém, keďže aj toto je prostriedok na stabilizáciu odborníkov. Zásadnou zmenou mzdového predpisu sme dosiahli stav, kedy na mzdy zamestnancov majú rozhodujúci vplyv vedúci pracovníci a nie vedenie ústavu. Celkový objem mzdových prostriedkov sme navýšili a pracovníkom vyplatili aj polročné odmeny, koncoročné ich ešte len čakajú," ozrejmil generálny riaditeľ Lukačin. Personálne najzraniteľnejším pracoviskom bolo ARO, kde nedávno vedenie VÚSCH zásadným spôsobom zlepšilo odmeňovanie sestier a nie je tajomstvom, že navýšenie ich príjmu oproti kolegyniam z iných pracovísk dosahuje 400 eur.

Nedávno vo VÚSCH spustili do prevádzky Krajskú chlopňovú poradňu a Poradňu pre vrodené chyby srdca v dospelosti.