Za klub z juhu Slovenska hráva exotický Ganbayar: Mongol zahanbil aj Mourinha

Je prvým mongolským hráčom, ktorý oblieka farby slovenského klubu!

Na ročné hosťovanie do KFC Komárno prišiel Ganbayar Ganbold (21), ktorý už od svojich 18 rokov pôsobí ako profesionál v maďarskej Nemzeti Bajnokság Puskás Akadémii. Môže sa pýšiť tým, že ako prvý Mongol v histórii podpísal profesionálnu zmluvu s európskym klubom. A určite je prvým a jediným Mongolom, ktorý zahanbil syna slávneho trénera Josého Mourinha.

Futbal začal Ganbayar hrať už ako sedemročný. Vtedy sa malému Mongolovi ani nesnívalo o ďalekých európskych krajinách. No už ako 16-ročný prišiel do slávnej Puskás Akadémie v Maďarsku. „Boli sme tam na skúške štyria hráči z Mongolska, ostal som len ja. Maďarsko má skvelé vzťahy s Mongolskom, dohodli sa, že ak sa presadím, ostanem. Do roku 2018 som nebol oficiálnym hráčom, až keď som mal 18 rokov, podpísal som profesionálnu zmluvu,“ vysvetľuje usmievavý mladík.

Hneď nato sa preslávil dvoma gólmi v zápase proti Ferencvárosu Budapešť. Do Komárna sa dostal ako hosťujúci hráč na jeden rok. „Som tu od júla a je to veľmi dobrý tím, aj spoluhráči sú perfektní zo všetkých stránok, majú skvelú formu,“ chváli svojich súčasných spolubojovníkov Ganbayar.

Frajerku nemá

Aj keď je už v Komárne Ganbayar viac ako dva mesiace, mesto veľmi nepozná. „Chodím na tréningy, zápasy a potom si volám s rodinou, alebo som na počítači. Ak mám voľno, idem do Budapešti, kam sa presťahoval môj otec, aby sme si boli bližšie,“ priznáva s tým, že ešte si nestihol obzrieť ani naše dievčatá. „Maďarské sa mi páčia, frajerku však nemám,“ smeje sa. Podobne je to s jedlom.

„Veľký rozdiel v kuchyni nevidím, aspoň čo som jedol. Najviac mi chutí vyprážaný rezeň,“ prezradí svoje chúťky s tým, že naše bryndzové halušky ešte veru nejedol. V nedeľu ide po dlhom čase konečne domov do Mongolska. „Nebol som tam už dva a pol roka, tak sa veľmi teším. Na rodinu, priateľov, ktorí mi veľmi chýbajú,“ vážnejšie dodáva mongolský futbalista.

V Anglicku hviezdil

Odmalička svojím talentom presahoval hranice Mongolska, a tak si ako jedenásťročný mohol vyskúšať stáž v známom talianskom klube AC Miláno. Najväčší rozruch sa mu však podarilo urobiť v Anglicku. „Pôsobil som tam v FC Barnet. Hrali sme zápas proti FC Fulham, kde chytal syn svetoznámeho trénera Josého Mourinha. A ja som mu strelil dva góly! Písali o mne aj v Daily Mail. Všetci tam prišli kvôli nemu a nakoniec písali o mne,“ so smiechom prezradil sympatický Mongol.

Hovorí perfektnou maďarčinou, ktorú sa naučil za tri mesiace, ale dodáva, že mal učiteľa. A čo je jeho sen, ktorý by si chcel splniť na Slovensku? „Chcem ísť na zápas Slovana Bratislava,“ vyhŕkne z neho bez rozmýšľania.