Veľké koordinačné cvičenie: Hrdinovia z horiaceho Grécka sa opäť stretli, tentoraz pod Tatrami

Slovenskí hrdinovia, ktorí hasili požiar v Grécku, pricestovali za kolegami do Tatier.

Uskutočnilo sa tam veľké koordinačné cvičenie pozemného modulu hasenia spolu s letkou ministerstva vnútra. Slovenskí hasiči, ktorí desať dní neúnavne bojovali s ničivým požiarom na gréckych ostrovoch, sa opäť stretli, tentoraz pod Tatrami na koordinačnom cvičení. Spolu s nimi a ich technikou prišla aj letka Ministerstva vnútra SR s dvomi vrtuľníkmi.

„Náš zásah v Grécku bola jedna obrovská skúsenosť. Do 24 dní sme boli schopní pripraviť výjazd, za 36 hodín sme sa presunuli aj so všetkou technikou na miesto a okamžite sme boli nasadení do prvej línie. Toto cvičenie slúži na to, aby sme odstránili chyby, na ktoré sme prišli, a posunuli sa niekam vyššie v organizácii našej záchranárskej práce,“ uviedol zástupca veliteľa Modulu pozemného hasenia Marián Lopúch. Hasiči tam vyviezli aj tri nové gigantické tatrovky, ktoré Gréci nazvali beštie.

„Je to 5-nápravová cisterna. Otáčavé má predné aj zadné nápravy a odvezie 21-tisíc litrov vody,“ prezradil jeden z hasičov, zasahujúcich pri požiari v Grécku. V úzkych kľukatých gréckych uličkách sa pohodlne, napriek svojej dĺžke, vedela bez problémov pohybovať a vytočiť sa aj v pravouhlej zákrute. Na tatranské cvičenie prileteli aj dve helikoptéry ministerstva vnútra. „Americký Bell je vrtký, ľahký a zdvihne sa tak maximálne s 1,5 tony. Ruský MI 17 je veľký stroj, ktorý môže zobrať až 4 tony vody do bambi vaku,“ prezradil jeden z pilotov.