Peter zachránil život parťákovi z detstva: K tomu, čo spravil pre slepého kamaráta Dušana, by sa neodhodlal každý

V núdzi poznáš priateľa! Kamaráti z detstva Dušan (49) a Peter (48) už spolu čo-to preskákali.

Ako chalani stvárali rôzne pestvá, hrávali karty, potom spolu pokukávali po dievčatách, no po 30 rokoch kvalitu ich vzťahu preverila poriadna životná skúška. Peter pred 6 rokmi oslepol, a aby toho nebolo málo, pred rokom mu začala zlyhávať oblička. Peter neváhal a ponúkol mu svoju, aby mohol ďalej plnohodnotne žiť. Dušan momentálne leží hospitalizovaný v košickej Univerzitnej nemocnici L. Pasteura (UNLP) a úspešne sa zotavuje z náročného zákroku.

Obličku, ktorú má v tele, dostal od najlepšieho kamaráta z detstva. „S Petrom sa poznáme zhruba 30 rokov a veľa sme toho spolu preskákali. Často sme sa stretávali pri kartách - raz vyhral on, inokedy ja. Keď som však pred 6 rokmi prestal vidieť, takmer ma to položilo, a aby toho nebolo málo, asi pred rokom som sa začal trápiť kvôli obličke. Hľadal sa vhodný darca a úplne náhodou sa našiel v mojom okolí,“ prezradil Dušan s úsmevom a úľavou v hlase.

Dušan: Sme ako bratia

Pred stratou zraku pracoval Dušan ako elektrikár, no túto prácu pre svoj hendikep už vykonávať nemôže. Napriek tomu nestratil životný elán a vďaka nezištnej pomoci Petra môže smelo myslieť do budúcnosti. Napriek tomu spočiatku nechcel veriť, že by sa našiel niekto, kto by mu tento párový orgán len tak venoval.

„Oslovil ma až trikrát. Stále som tomu nechcel veriť. Napokon však všetko nabralo rýchly spád vďaka mojej priateľke Ivke a 11. augusta nastal dôležitý zlom v mojom živote - vytúžená transplantácia! Po nej som Petrovi povedal, že odteraz sme vlastne akoby bratia!“ vyznal sa uzdravujúci sa Dušan, ktorý sa teší, ako sa s Peťom stretnú na vychladenom pivku. „Zachránil mi život. Patrí mu obrovské ďakujem a takisto všetkým lekárom a sestrám z transplantačného oddelenia. Nová oblička sa ujala a všetko je tak, ako má byť!“ dodal šťastný príjemca obličky.