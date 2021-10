Kritika na Matovičov rezort sa valí z každej strany: Naložila mu aj Asociácia na ochranu práv pacientov

Rozhodnutie Ministerstva financií (MF) SR znížiť platby za poistencov štátu na rok 2021 môže mať za následok odkladanie zdravotnej starostlivosti či neuhradenie liečby pacientom.

Vo svojom stanovisku to uviedla Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP). "Nedostatok peňazí v zdravotníctve môže mať za následok odkladanie zdravotnej starostlivosti a neuhradenie liečby pacientom, čo je nielen v rozpore so základnými právami pacienta, ale to môže mať aj fatálne dôsledky," uviedla prezidentka AOPP Mária Lévyová. Ďalším odkladaním operácií či plánovaných vyšetrení u špecialistov sa podľa Lévyovej zhorší celkový zdravotný stav populácie, zvýši sa invalidita aj úmrtnosť.

Pripomenula, že odklad zdravotnej starostlivosti bol značný už v dôsledku situácie zapríčinenej šírením ochorenia COVID-19 na Slovensku. Mnohí pacienti podľa AOPP vynechali, prerušili alebo ukončili svoju naplánovanú liečbu v uplynulom roku a pol na základe vlastného rozhodnutia. "Situácia je z pohľadu nás pacientov naozaj vážna. Vyzývame preto ministra financií, aby zvážil všetky dôsledky tohto návrhu a priznal plnú úhradu zdravotnej starostlivosti za poistencov štátu tak, ako je zadefinovaná v rozpočte pre tento rok," skonštatovala Lévyová.

AOPP tiež žiada rezort financií o úhradu COVID testov pre pacientov, ktorí potrebujú lekárske vyšetrenie, zo štátnych zdrojov. Odôvodňuje to tým, že aj zdravotné poisťovne v čase pandémie finančne utrpeli a dnes sa ešte nevie, aké náklady si vyžiada ďalšia vlna nového koronavírusu.

Vzhľadom na aktuálnu daňovú prognózu sa má platba za poistencov štátu znížiť o viac ako 232 miliónov eur na sumu 1,2 miliardy eur. Šéf rezortu financií Igor Matovič (OĽANO) preto koncom septembra požiadal ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) o viazanie rozpočtových prostriedkov v spomínanej sume. Lengvarský v reakcii prisľúbil, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti na Slovensku to v žiadnom prípade neohrozí.

Štát platí zdravotné poistenie napríklad za seniorov, deti, študentov, ženy na materskej či nezamestnaných.