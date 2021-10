Krok rezortu financií pobúril aj ambulantných lekárov: Výsmech zdravotníkom?!

Zníženie platieb za poistencov štátu pobúrilo ambulantných lekárov.

Asociácia poukázala na to, že zdravotníctvo čelí tretej vlne pandémie ochorenia COVID-19. "Máme za sebou veľmi ťažké obdobie, ktoré úplne odhalilo a prehĺbilo rozpad zdravotníctva. Čakali sme, že to v niečom pomôže, kompetentní si túto situáciu uvedomia a začnú konať. Toto sme však nečakali," zhodnotila.

Správu o tom, že sa majú v tomto roku znížiť platby za poistencov štátu o viac ako 232 miliónov eur, označila ako "desivú". ASL sa preto pýta, či ide o akýsi výsmech zdravotníkom. Poukázala tiež na to, že napríklad susedné Česko roky platí za poistencov štátu viac ako na Slovensku. Poukázala na to, že kým v susednej krajine sa za poistenca štátu platí 67,25 eura, na Slovensku je to v prepočte približne 39 eur.

"Situácia v zdravotníctve je dlhodobo zlá, v poslednom období už neudržateľná. Hovorí sa o bombastickom pláne obnovy, nových nemocniciach a rekonštrukcii existujúcich. Nehovorí sa o tom, kto v nich bude pracovať a za čo budeme liečiť pacientov," uviedla asociácia s dôvetkom, že tento zámer žiada zastaviť.

ASL SR taktiež vyjadrila svoje obavy z rozpočtu pre zdravotníctvo na budúci rok. Pripomína, že treba myslieť predovšetkým na pacientov.

Vzhľadom na aktuálnu daňovú prognózu sa má platba za poistencov štátu znížiť o viac ako 232 miliónov eur na sumu 1,2 miliardy eur. Šéf rezortu financií Igor Matovič (OĽANO) preto koncom septembra požiadal ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) o viazanie rozpočtových prostriedkov v spomínanej sume. Lengvarský v reakcii prisľúbil, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti na Slovensku to v žiadnom prípade neohrozí.

Štát platí zdravotné poistenie napríklad za seniorov, deti, študentov, ženy na materskej či nezamestnaných.