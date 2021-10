Kedy môžeme očakávať vrcholy hospitalizácií? Takto to vidia analytici

Zdravotné náklady tretej vlny koronavírusu môžu byť opäť veľké, ale zároveň aj nemusia.

Konštatujú to analytici VÚB banky. Delta variant koronavírusu je síce infekčnejší a spôsobuje viac hospitalizácii, no 45 % populácie Slovenska je už zaočkovaných a ďalšia časť chorobu už prekonala. Keďže presnú veľkosť a štruktúru skupiny so získanou imunitou nepoznáme, nie je možné podľa analytikov ani dobre odhadovať masívnosť či vrchol nastupujúcej vlny chorobnosti. Isté však podľa nich je, že vhodné podmienky na šírenie tu koronavírus bude mať znovu až do marca či apríla.

Prognózy Národnej banky Slovenska na základe vlastného modelu očakávajú dva vrcholy hospitalizácií. Jeden v polovici novembra a druhý začiatkom februára budúceho roka. No už na oveľa nižších úrovniach ako minulú zimu. Naraz by mohlo s COVID-om v nemocniciach ležať už „len“ zhruba 2-tisíc ľudí, kým minulú zimu ich bolo takmer 5-tisíc.

Analytici VÚB banky predpokladajú, že zimné obdobie zásadne ekonomiku ako celok nepoškodí, aj keď spotreba služieb ako je ubytovanie, kultúra, reštaurácie, ale aj maloobchod môže znovu poklesnúť. Ministerstvo financií vo svojich makroekonomických prognózach predpokladá, že vrchol vlny nastane v najväčšom podiele okresov v bordovej fáze COVID automatu, teda nie v najhoršej, čiernej. Jednotlivé okresy sa už v súčasnosti postupne premaľovávajú do tmavších červených farieb, ktoré prinášajú aj obmedzenia.