Po Rybníčkových tvrdých slovách prišla reakcia: Uspokojí sa s vysvetlením Kolíkovej?

V Trenčíne by malo byť zachované pracovisko, na ktorom budú naďalej pôsobiť sudcovia a personál.

Uviedla to v pondelok 4. októbra ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) na tlačovej konferencii k Plánu obnovy. Reagovala tak na výzvu primátora mesta Trenčín Richarda Rybníčka a predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku, aby reformu súdnej mapy stiahla. Predstaviteľom Trenčianskej samosprávy sa nepáči, že podľa návrhu by mal zaniknúť Krajský súd v Trenčíne a sídlo odvolacieho súdu pre Západoslovenský obvod by malo byť v Trnave.

„Úplne rozumiem zástupcom krajov či miest, ktorí sa nejakým spôsobom cítia dotknutí novou súdnou mapu. Určite je potrebné sa o tom veľa rozprávať. S pánom primátorom Rybníčkom sme sa už osobne aj stretli, aby sme si vysvetlili, aké sú dôvody pre samotnú súdnu mapu,“ povedala Kolíková a zdôraznila, že súdna mapa je o dostupnosti spravodlivosti. Šéfka rezortu spravodlivosti si myslí, že každý, kto sa obracia na súd, je ochotný prejsť aj zopár kilometrov naviac ak vie, že dostane kvalitné rozhodnutie, ktorému rozumie a dostane ho v primeranom čase. „Toto je kľúčové pre zmeny, ktoré plánujem v rámci justície. Bez toho, aby sme zväčšili obvody súdov sa tieto cele jednoducho nedajú dosiahnuť,“ doplnila.

Vysvetlila, že aj na základe návrhov zákonov, ktoré sú v legislatívnom procese, vyplýva, že z ôsmich krajských súdov sa zachovajú štyri sídla a štyri pracoviská. Pracovisko má sídliť aj v Trenčíne. „Rovnako čo sa týka napríklad spomínanej Považskej Bystrice, tiež sa tu zachováva pracovisko, ktoré má byť osobitne určené pre agendu registra partnerov verejného sektora a obchodného registra, čiže je to z tohto pohľadu veľmi významný súd a takto je to koncipované v rámci predkladanej súdnej reformy,“ uzavrela Kolíková.