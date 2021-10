V čom je problém? Vládne strany sa na rozpočte stále nedohodli, čas sa kráti!

Koaličné strany sa zatiaľ nedohodli na podobe štátneho rozpočtu na rok 2022.

Predseda finančného výboru parlamentu Marián Viskupič (SaS) po pondelkovom rokovaní koaličnej rady agentúre SITA povedal, že koalícia bude na túto tému ďalej diskutovať.

„Dohoda je, že neinformujeme, pokiaľ nebude dohoda,“ uviedol Viskupič. Koalícia má zatiaľ čas, vláda musí do 15. októbra schváliť návrh štátneho rozpočtu a predložiť ho do parlamentu.

Deficit budúcoročného štátneho rozpočtu by mal byť na úrovni okolo 4,3 percenta. Pred rokovaním koaličnej rady to povedal minister financií Igor Matovič (OĽaNO). „My v tomto na Slovensku nie sme veľmi slobodní. Podľa pravidiel Európskej komisie môžeme predložiť návrh deficitu približne vo výške 4,3 percenta s tým, že na budúci rok takzvané konsolidačné úsilie bude nula. To znamená, že nešetríme, ale ani nemíňame navyše,“ povedal Matovič.