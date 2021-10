Žiaci v základných školách odhodili rúška: Môže riaditeľ nariaďovať ich nosenie? Jasná odpoveď advokáta

Veľká zmena pre školopovinné deti. Od začiatku tohto týždňa platí uznesenie hlavného hygienika, ktoré hovorí, že v základných školách už žiaci nemusia nosiť rúška.

To bolo povinnosťou pre väčšinu z nich vyše roka.Väčšina žiakov sa novému pravidlu potešila, no niektoré deti majú prekryté dýchacie cesty aj naďalej.

Pre deti je to fajn

ZŠ Golianova, Banská Bystrica

Riaditeľ Základnej školy Golianova 8 v Banskej Bystrici Peter Zlevský hovorí, že dodržujú vyhlášku. „Pre deti, povedal by som, je určite lepšie, keď môžu byť bez rúška, čo sa, samozrejme, nedá povedať o učiteľoch. Tí musia 5 až 7 hodín v rúškach vyučovať a je to pre nich veľmi náročné, keďže nemôžu mať štíty. Pre deti je to z môjho pohľadu veľmi fajn, aj keď, samozrejme, uvidíme, čo to prinesie, keďže čísla v rámci covidu sa zvyšujú. Uvidíme, dokedy bude škola v prezenčnom vzdelávaní,“ uviedol Zlevský.

Triedna učiteľka 2. A Viera Adamírová si myslí, že deti sú bez rúšok slobodnejšie. „Hlavne im rozumieme pri reči, pretože keď čítame, bolo im ťažko rozumieť. Pokiaľ sme v triede, myslím, že je to veľmi dobrá vec, hlavne kvôli dýchaniu, rozprávaniu, vyjadrovaniu sa a myslím si, že budú aj aktívnejšie,“ dodala.

Takto sa viac sústredia

ZŠ Koperníkova, Hlohovec

Novým pravidlám sa podriadila aj Základná škola Koperníkova v Hlohovci. „Deti sa cítia lepšie a viac sa sústredia. Samozrejme, rúška majú počas hodiny schované v školských taškách a následne, len čo vyjdú von z triedy, musia si ich nasadiť. Tiež naše pani učiteľky rúška musia mať aj na vyučovaní, tých sa výnimka netýka,“ povedala Novému Času riaditeľka Denisa Králičová.

Mamička Ivana (39) priviedla do školy synčeka Andreaska (8) z Hôrky nad Váhom. „Som veľmi rada, že detičky nemusia už v triedach nosiť rúška. Myslím, že sa im uľavilo a môžu sa lepšie sústrediť na učenie. Predsa len s tými rúškami to nie je pohodlné ani pre nás dospelých, nieto ešte pre malé deti. Takže túto zmenu prijímam veľmi pozitívne,“ uviedla.

Niektoré si rúška nechali

ZŠ Požiarnická, Košice

Zástupkyňa pre prvý stupeň Katarína Mokrá (52) na ZŠ Požiarnická 3 v Košiciach vníma, že možnosť nenosiť rúška pre žiakov na 1. stupni je pre mnohé deti veľmi vhodná a potrebná. „Myslím si, že pre žiakov je to komfortnejšie, pretože sme videli, že mnohých žiakov to obmedzovalo pri odpovediach alebo aj pri bežnej komunikácii. Niektorí sú odkázaní na gestikuláciu či mimiku. Boli aj žiaci, ktorým to neprekážalo, brali to ako súčasť tejto doby a pandémie, ktorá tu je a zžili sa s tým. Máme deti, ktorým to v podstate prekáža, aj také, ktorým to neprekáža,“ povedala Mokrá. Dodala, že ona ako učiteľka má rúško stále.

„Ja sa ako učiteľka chránim stále, keďže učím vo všetkých triedach 1. stupňa, jednak pre bezpečnosť detí, jednak v podstate aj pre svoju vlastnú bezpečnosť. Myslím si, že nejakým spôsobom to v triede neriešime. Máme takúto prácu, sú tu isté nariadenia, berieme to, že takto to má byť. Reakcie na to, že nemusia mať rúško, niektoré deti mali, niektoré nie. Nosia ich zrejme aj podľa toho, ako je im to komfortné, alebo podľa rodičov, či majú alebo nemajú obavu o svoje dieťa,“ zhodnotila zástupkyňa.

Mamina Katarína Michnová má v tejto škole 9-ročného synčeka Borisa. „Podľa mňa deti na prvom stupni nemusia mať rúška. To, že ich majú na hodine, je podľa mňa úplne zbytočné. Cez prestávku si rúško aj tak dajú dole a spolu v triede jedia, rovnako spolu cvičia bez rúšok aj na telesnej výchove,“ povedala.